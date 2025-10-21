Madrid vive y celebra la fiesta del gaming con la Gran Final del torneo Red Bull Home Ground España

La Nave, el espacio de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, fue testigo de la euforia y la energía desprendidas por los jugadores y aficionados que allí se reunieron para la Gran Final de Red Bull Home Ground España 2025. Los mejores talentos nacionales de VALORANT ofrecieron el pasado fin de semana un vibrante espectáculo competitivo que estuvo acompañado por otros contenidos lúdicos que completaron una emocionante jornada de sábado para los asistentes.

El rapero madrileño Recycled J puso la nota musical a un evento en el que el protagonismo cayó en los hombros de los jugadores. Más de 400 aficionados hicieron gala de su entusiasmo ante la celebración, por primera vez, de una edición en España de Red Bull Home Ground, considerado el torneo Off-Season más importante del VALORANT Champions Tour (VCT).

La organización del evento corrió a cargo de Red Bull, que colaboró con GGTech Entertainment—empresa española de gaming y entretenimiento inmersivo con una amplia presencia global—para el diseño y producción de la competición y el espectáculo presencial.

En palabras de Alberto Martín, director de desarrollo de negocio de GGTech Entertainment: “Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Madrid, sin cuya colaboración no habría sido posible realizar la Gran Final de Red Bull Home Ground España 2025. Su apoyo al sector del videojuego está convirtiendo Madrid en un referente europeo y haciendo crecer un ecosistema que, gracias a sus iniciativas, aporta a la ciudad un gran impacto económico, con una facturación estimada de 830 millones de euros en 2024 y más de 3.500 empleos directos”.

Los contenidos del evento

El equipo KlanNaLan logró la victoria en la Gran Final Nacional tras una intensa remontada contra sus rivales de KPI Gaming, en la que se impusieron por un resultado de 3-2 (en un formato al mejor de cinco partidas). Como premio, los integrantes del conjunto ganador levantaron su trofeo de campeones y vivirán una experiencia competitiva única: serán los representantes de España en la Fase Internacional de Red Bull Home Ground 2025, que tendrá lugar en Nueva York los días 13, 14, 15 y 16 de noviembre.

El evento también se caracterizó por la conexión entre jugadores y aficionados. Comunidades de seguidores de toda España tuvieron la oportunidad de reunirse en Madrid y compartir su pasión por el videojuego de Riot Games. El exjugador y leyenda de VALORANT Óscar Cañellas—conocido en el mundo de los videojuegos como Mixwell—también se unió a la fiesta y fue el rostro más visible de Red Bull Home Ground, para el que ejerció como embajador del torneo.

Aparte de la competición, el evento también acogió una amplia variedad de contenidos de entretenimiento, que se desarrollaron a lo largo de tres espacios principales (main stage, fan zone y zona VIP) para completar la experiencia presencial. Los aficionados pudieron poner a prueba sus habilidades y ganar premios con juegos como Desactiva la Spike o las Balas de Pintura, además de sacarse fotos y poner su firma en el Community Wall de VALORANT.