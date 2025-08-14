Movistar KOI Fénix y UCAM Esports avanzan a los playoffs de Superliga

La Superliga Domino’s dio un paso más en su temporada de verano y despejó el camino hacia la Final Four de Madrid, que se disputará en el Madrid Arena los días 30 y 31 de agosto.

Movistar KOI Fénix, el equipo de Ibai Llanos, venció a VENI VIDI VICI (2-0) en la última ronda del suizo y mantiene intactas sus aspiraciones de estar en la final a cuatro, para la que ya están clasificados GIANTX PRIDE, Barça eSports y Los Heretics. El siguiente reto de las carpas será superar a UCAM Esports (19 agosto) y al perdedor del encuentro entre GIANTX PRIDE y Los Heretics (14 agosto), plantándose en la final de la temporada de verano. En ese escenario, Movistar KOI Fénix no solo pelearía por ganar el curso veraniego, también habría sellado de forma matemática su pase a la Final Four.

En una situación idéntica se encuentra UCAM Esports, que ayer superó a Ramboot Club apartando a los robots de la pelea por la temporada de verano y agotando sus opciones de llegar al Madrid Arena. Los murcianos, igual que las carpas, dependen de sí mismos para estar en la Final Four, aunque deberán superar primero a Movistar KOI Fénix y luego al perdedor del GIANTX PRIDE – Los Heretics para alcanzar su sueño.

El tercer equipo que todavía tiene opciones de alcanzar la Final Four es VENI VIDI VICI. En su caso, necesitan que UCAM Esports y Movistar KOI Fénix no alcancen la final de verano para ocupar esa preciada cuarta plaza que da acceso al Madrid Arena.

El final de la fase de suizo deja a cuatro equipos peleando por la temporada de verano. Además de los dos mencionados, UCAM Esports y Movistar KOI Fénix, en esa lucha estarán también GIANTX PRIDE y Los Heretics. Gigantes y herejes se verán las caras mañana (18:00 horas, Twitch) en el primer duelo de semifinales por un puesto en la final. El que pierda, todavía tendrá una segunda oportunidad ante el vencedor del duelo entre UCAM Esports y Movistar KOI Fénix del 19 de agosto (18:00 horas, Twitch). En cualquier caso, tanto GIANTX PRIDE como Los Heretics disputan la fase final de la temporada de verano con la tranquilidad de tener garantizado un puesto en la Final Four tras haber hecho los deberes durante todo el año.

La Final Four se jugará los días 30 y 31 de agosto en el Madrid Arena. El sábado se disputarán las dos semifinales, mientras que el domingo se jugará la gran final, en la que se coronará al gran campeón de la Superliga Domino’s 2025.