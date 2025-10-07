NRG reina en la VALORANT Champions

Este fin de semana se cerró el telón del VALORANT Champions Paris 2025 con una intensa ola de partidos que han acabando coronando a NRG como nuevo campeón del mundo. Aunque los dos equipos españoles clasificados, Team Heretics y GIANTX, habían quedado eliminados en fases previas del torneo, Europa tuvo presencia hasta el final de la competición con un Fnatic muy enchufado que estuvo muy cerca de llevarse el trofeo.

Una final anticipada y máxima igualdad

El fin de semana de las finales de VALORANT Champions Paris arrancaba con un enfrentamiento que prometía ser toda una final anticipada: Fnatic contra NRG en la final del cuadro superior. En este enfrentamiento entre los dos equipos más en forma del torneo, NRG se mostró contundente y solvente, logrando vencer 2-0 sin dar demasiadas oportunidades a los europeos. Con ello los norteamericanos se aseguraban un puesto directo en la gran final mientras que forzaban a Fnatic a tener que pelear en la final del cuadro inferior.

Tras ello se disputaría la semifinal del cuadro inferior entre DRX y Paper Rex. Pese a ser, a priori, uno de los grandes favoritos del torneo, Paper Rex no estuvo a la altura de sus rivales y cayó por un contundente 2-0. La segunda derrota de los gigantes asiáticos los dejaba fuera y sellaba la final del cuadro inferior con el avance de un DRX que mostraba un gran nivel.

El sábado fue el turno de la final del cuadro inferior, ya al mejor de cinco mapas y con el segundo puesto en la gran final en juego. Aquí Fnatic se veía las caras con DRX en un partido al mejor de cinco mapas en el que los europeos estuvieron sobresalientes. Su buen rendimiento, tanto a nivel grupal como individual, les hizo merecedores de la victoria cosechada por 3-1 y del consecuente puesto en la gran final.

Fnatic se queda a un paso de la revancha y el título mundial

El domingo fue el turno de la gran final. Fnatic buscaba la revancha ante el equipo más en forma de la competición, NRG, en un duelo que prometía chispas y que no decepcionó a los miles de espectadores que se reunieron en París para ver la gran final.

NRG comenzó la serie con una autoridad aplastante, imponiéndose 13-3 en Corrode y 13-6 en Lotus, mostrando una superioridad táctica liderada por brawk y s0m, que dominaron los duelos iniciales y marcaron el ritmo del encuentro. Sin embargo, Fnatic se negó a caer fácilmente y protagonizó una de las remontadas más impresionantes del año en Abyss: tras ir perdiendo 11-1, el conjunto europeo logró darle la vuelta al mapa hasta ganar 15-13, impulsado por kaajak y Chronicle, que lideraron una épica recuperación.

Con el impulso de esa gesta, Fnatic también se llevó Ascent (13-8), igualando la serie y forzando el quinto y definitivo mapa. Pero en Sunset, NRG recuperó el control: cerró la serie con un contundente 13-5 gracias a la consistencia de Ethan y las jugadas decisivas de mada, asegurando el título de campeón del mundo con un marcador final de 3-2. brawk, con un rendimiento sobresaliente durante todo el torneo, fue nombrado MVP tras liderar las estadísticas en rating y daño medio por ronda.

El desenlace de París deja una sensación de equilibrio casi perfecto entre las grandes potencias regionales. EMEA, América y Asia demostraron tener un nivel cada vez más parejo, con equipos capaces de adaptarse, remontar y desafiar cualquier pronóstico. En un campeonato donde la diferencia entre la gloria y la derrota se midió en detalles, NRG terminó alzándose como el mejor del mundo en una final que simboliza a la perfección el crecimiento y la madurez competitiva de la escena global de VALORANT.