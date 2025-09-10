Los playoffs de la LEC al rojo vivo

El inicio de los playoffs del split de verano de LEC 2025 ha servido ya para descartar a varios equipos y perfilar los primeros cruces decisivos de cara a las finales en Madrid. Movistar KOI han comenzado con fuerza, mientras que Heretics cayó en su primer partido en el cuadro inferior y se queda fuera de la competición.

Movistar KOI asegura su billete a los Worlds

Movistar KOI, uno de los grandes favoritos de la competición y vigente campeón del anterior split no defraudó en su estreno en estos playoffs. El equipo español tuvo su primera prueba de fuego en estos playoffs enfrentándose a FNATIC, otro de los grandes nombres de League of Legends europeo, en un enfrentamiento que ya ha pasado a la historia. Un partido muy igualado que se decidió en el quinto mapa en favor de Movistar KOI.

Con esta victoria, Movistar KOI asegura su pase a la final del cuadro superior en donde se enfrentará a G2 por la ansiada plaza en la gran final. Pero no solo eso, sino que la victoria sobre FNATIC también asegura la clasificación del equipo para Worlds 2025. Movistar KOI sigue dejando claro que tienen el nivel y la ambición para pelear con los más grandes de League of Legends.

GIANTX, por su lado, partiendo desde el cuadro inferior, también ha asegurado su primera victoria en estos playoffs. En un partido que ha sido una demostración de fuerza del equipo español, GIANTX aplastó por 3-0 a BDS. Este resultado, además de permitir que los españoles avancen a la segunda ronda del cuadro inferior, demuestra el buen estado de forma en el que llegan. Ahora tendrán que medirse a FNATIC, una auténtica prueba de fuego en un partido a vida o muerte que decidirá cuál de los dos conjuntos llega a Madrid.

Heretics fue el protagonista de las malas noticias para el League of Legends español en LEC 2025. Tras una fase de grupos en la que el equipo no acababa de encontrar el ritmo, la alegría de su clasificación a los playoffs en el último momento no ha durado mucho. Partiendo ya en el cuadro inferior, en donde cualquier derrota supone quedarse fuera de la competición, han caído en su primer enfrentamiento ante Team Vitality.

Heretics sigue sin encontrar su ritmo y arrastran un mal estado de forma que se ha visto reflejado en su choque con Vitality. Los madrileños no tuvieron muchas opciones y, pese a rascar un mapa, cayeron por 3-1 abandonando la competición antes de tiempo.

G2, el rival a batir

Más allá de los conjuntos españoles, G2 sigue demostrando que es el equipo más en forma. En su estreno en estos playoffs, con victoria por 3-1 ante Karmine Corp, no faltó autoridad. Los alemanes mantienen el buen estado de forma la temporada regular y siguen invictos. Es por ello que su próximo choque, en la final del cuadro superior ante Movistar KOI, es uno de los partidos más esperados de estos playoffs.

En el cuadro inferior, los vencedores de los duelos GIANTX - FNATIC y Team Vitality - Karmine Corp completarán la lista de equipos que estarán presentes en las finales presenciales de Madrid.