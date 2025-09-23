Riot Games celebra el 15 aniversario de esports de League of Legends

Riot Games ha anunciado dos de los momentos más esperados de la temporada competitiva de League of Legends: el regreso de la Copa del Invocador con un diseño renovado y el himno oficial del Mundial 2025, interpretado por la artista china G.E.M.

Para celebrar el 15.º aniversario de los esports de LoL, la Copa del Invocador recupera su silueta clásica en una tercera edición que combina pasado y futuro. Esta edición incorpora detalles modernos que reflejan la evolución de los esports de LoL. En concreto, hemos reducido su peso casi a la mitad, lo que hace que los campeones puedan alzarla de forma más fácil y segura en el gran escenario. La base, de 18 cm de alto y grabada con los nombres de los 14 equipos ganadores de los Mundiales anteriores, continuará la tradición establecida por la edición de Tiffany & Co. Mercedes-Benz, socio automovilístico oficial de LoL Esports, entregará el trofeo en el Dong'an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium en Chengdu.

La celebración del aniversario también incluye una de las tradiciones más esperadas del año: el videoclip del Mundial. El himno de este año será interpretado por G.E.M., una de las intérpretes más populares de China. Su potente voz y su presencia dinámica captarán la pasión y la energía de nuestros 15 años de historia.

El videoclip del Mundial 2025 rendirá homenaje a los 15 años de esports de LoL, con jugadores legendarios, jugadas inolvidables y equipos emblemáticos, entrelazándolos en un homenaje a los momentos que dieron forma al juego. El tema central será el aniversario y será una celebración de la evolución y los hitos del deporte desde el primer Mundial en 2011. Los fans podrán escuchar el himno y ver el videoclip del Mundial completo en octubre en el canal de YouTube de League of Legends o en cualquier otro sitio donde se pueda escuchar música.

El día de la final contará con una ceremonia de apertura especial que reunirá a G.E.M., Anyma, TEYA y Chrissy Costanza en un espectáculo que combinará música, narrativa y efectos visuales para ofrecer una celebración a la altura del mayor hito competitivo de League of Legends.

Mientras los esports de LoL celebran 15 años con el regreso de su trofeo más icónico, un himno del Mundial especial y un videoclip que celebra su historia, el aniversario también sienta las bases para la nueva era, continuando con la evolución del deporte, inspirando a nuevas generaciones de fans y ofreciendo momentos inolvidables en los años venideros.