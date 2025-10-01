EA Sports FC 26, uno de los grandes

EA Sports FC 26 ya está disponible y parece que puede ser uno de los mejores de los últimos años. Un juego que se ha construido y formado en base a los comentarios y a las críticas de la comunidad, uno de los aspectos más positivos de esta nueva entrega. Está disponible en PS5, PS4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC donde podrán disfrutar de él.

EA FC 26 Trailer

Una jugabilidad exquisita

No cabe duda que este EA Sports FC 26 ha sido mimado y cuidado al milímetro donde el equipo de desarrollo ha puesto un gran esfuerzo. Una de las novedades de este año es que contamos con dos modos de juego totalmente distintos, por un lado está el modo frenético de Ultimate Team, ese que lleva triunfando tantos años, pero la novedad es el modo Auténtico, un modo de juego mucho más pausado y orientado a otro tipo de estilo de juego.

En un ritmo totalmente distinto, un estilo de juego que recuerda a los juegos anteriores de la saga, los de hace bastante años. Es una jugabilidad más real y auténtica donde no todo se basa en el ritmo y la velocidad de los jugadores, y donde la estrategia de juego cambia completamente. Tendrás que buscar las jugadas combinadas o filtrar pases más complicados, algo que se echaba de menos en el fútbol tan frenético de las últimas entregas. La mejora de la IA es otro aspecto muy destacable, algo que le aporta mucho más peso a la defensa en el juego.

Otra de las grandes mejoras es el gran control de balón de este año, algo que aporta una jugabilidad increíble. La sensación que da es la de jugar un fútbol muy fluido en ambos modos de juego.

Las novedades de EA Sports FC 26

Comencemos con el Ultimate Team donde este año contaremos con un nuevo menú, un nuevo diseño de Rivals y Champions, además de contar con un gran número de recompensas para los jugadores. Algo a destacar también son los nuevos eventos en directo, donde tendremos que contar con una plantilla variable para poder acceder a ellos.

En el modo Carrera encontraremos una mayor profundización en la construcción y en la creación de nuestro jugador, donde tendremos un sistema de especialización para ir forjando nuestro propio camino.

En cuanto al modo Manager, incorpora el Manager Live, con nuevos desafíos apasionantes. Clubes Pro ha recibido una nueva forma de progresar dependiendo de las actuaciones dentro del campo. Por lo que este nuevo EA Sports FC 26 ha llegado con los deberes hechos.

EA Sports FC 26 está disponible en PS5, PS4, Xbox Series X|S, One, Nintendo Switch 2, Switch y PC. Un juego que aportar una jugabilidad y un gameplay muy completo para llevar al deporte rey a lo más alto.