La Superliga Domino’s define a su campeón este fin de semana

La Superliga Domino’s, la competición de eSports más importante de España que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), coronará a su campeón este fin de semana en el Madrid Arena.

La competición de League of Legends ha estrenado este año un nuevo formato para definir al campeón: una Final Four entre los cuatro mejores equipos del año. Durante las temporadas de invierno, primavera y verano, GIANTX PRIDE, Los Heretics, Barça eSports y VENI VIDI VICI se han ganado el derecho a pelear por el título sobre el Madrid Arena, en una doble jornada de competición que arrancará el sábado 30 a las 11:00 horas con el encuentro entre Los Heretics y VENI VIDI VICI. Solo uno podrá estar en la gran final del domingo. En cuanto acabe la primera semifinal será el turno de Barça eSports y GIANTX PRIDE, que pelearán por el otro puesto en la final. El partido por el título se jugará el domingo 31 a las 17:00 horas, aunque la retransmisión en el canal de Twitch de LVP arrancará unas horas antes con una previa especial desde el Madrid Arena.

Los gigantes parten como favoritos al título tras vencer la reciente temporada de verano, en la que se impusieron con claridad (3-0) a Los Heretics en la final. Los herejes, por su parte, fueron campeones en la temporada de invierno y Barça eSports venció la de primavera, mientras que VENI VIDI VICI ha logrado su clasificación gracias a la regularidad mostrada durante todo el año.

Los asistentes a la Final Four podrán disfrutar de una fanzone que se alojará en los accesos al Madrid Arena. Desde la apertura de puertas del sábado (10:30 horas), los fans de la Superliga Domino’s tendrán la oportunidad participar en distintas actividades de habilidad o puntería, activaciones vinculadas a los patrocinadores de la competición o apoyar a sus equipos en los stands de los clubes finalistas, donde también habrá actividades y encuentros con sus jugadores y creadores de contenido. La tómbola del suscriptor de LVP realizará sorteos, entregará premios y amenizará la doble jornada de eSports.

La competición cuenta esta temporada con el patrocinio de Domino’s, KitKat, MediaMarkt, Cacaolat, Comunidad de Madrid, Norauto, Universae, Air Europa, Ecoembes, Cougar y Clínica Baviera.