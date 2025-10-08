Tierras dracónicas: Reinos desconocidos regresa a Teamfight Tactics

Teamfight Tactics (TFT), el mayor juego de estrategia para PC del mundo, recupera uno de los sets más queridos por la comunidad con el renacer 7.5 - Tierras dracónicas: Reinos desconocidos. Disponible por primera vez en 2022, este set destacó por su universo de dragones, la mecánica del Dragón del tesoro y sus atributos únicos. Ahora vuelve por tiempo limitado en la versión 15.21, con mejoras y mecánicas renovadas.

Novedades del renacer

Los jugadores podrán disfrutar de una amplia variedad de actualizaciones y contenidos inéditos:

•Nuevos aumentos: cinco nuevos aumentos de atributo, como Proyección astral y Resurrección de vuelo sombrío, junto con tres nuevos aumentos de campeón, como Toque de Idas, Devorador de almas de Nasus y la forma de conjurador en área de Vladimir, que revolucionarán el metajuego.

•Nuevos atributos prismáticos: las composiciones podrán llevarse al límite con los atributos prismáticos Jade, Laguna, Brilloescama y Tempestad.

•Nuevos encuentros de apertura: el inicio de cada partida será más dinámico con nuevos encuentros como Dragón tesorero, Heraldo de dragón y Suscripción dracónica.

•El retorno de los dragones: Ao Shin, Aurelion Sol, Terra y Glotón regresan al tablero para dar vida a poderosas fantasías de combate.

•Regreso del Dragón del tesoro: los jugadores podrán hacerse con un valioso botín que permitirá personalizar su camino hacia la victoria.

•Pase del evento: el pase+ del renacer (975 RP) incluirá 500 símbolos del tesoro, 200 cristales del reino, 100 fragmentos de estrella y la minileyenda exclusiva Barón de jade.

Tierras dracónicas: Reinos desconocidos estará disponible a partir del 22 de octubre a las 19:00 h (hora peninsular), coincidiendo con el lanzamiento de la versión 15.7, y permanecerá activo hasta el 2 de diciembre de 2025, con el final de la versión 15.9.

Mindy Chi, jefa de diseño de los renaceres de Teamfight Tactics, comenta: “Con el renacer de Tierras dracónicas, hemos podido recuperar y destacar los elementos más queridos del set de los jugadores: dragones, atributos y grandes fantasías, ajustándolos a los sistemas de juego actuales. El renacer mantiene intacta la esencia del set, pero actualizada con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Nuestro objetivo es que los jugadores más veteranos sigan disfrutando del set, pero que siga siendo accesible para quienes lo descubren por primera vez”.