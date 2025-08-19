La VCT EMEA cierra los playoffs

Team Heretics logró esta semana rematar una fase de grupos impecable con un 2-0 sobre GIANTX, victoria que les dio el primer puesto del Grupo A y les mantiene como el único equipo invicto del VCT EMEA en esta fase 2, acumulando 17 victorias seguidas desde la llegada de Wo0t. Más allá del marcador, fue una serie de autoridad: sin concesiones en el planteamiento y con RieNs firmando números de élite en el global de la fase. Los de Madrid llegan a playoffs como cabeza de serie, único equipo invicto y uno de los grandes favoritos, si no el principal.

GIANTX, por su lado, llegó a esta última jornada de temporada regular con un gran nivel y peleando el liderato del grupo A con Heretics. GIANTX ha seguido demostrando un gran nivel y esta última semana de fase regular, pese a su derrota ante Heretics, deja una lectura positiva: consistencia en la fase, buenas lecturas de mid-round y sensación de que el techo competitivo sube en el momento oportuno. El equipo se lanza a por los playoffs y lo hace en su mejor estado de forma.

Movistar KOI fue, desgraciadamente, la cara más amarga del VALORANT español. Los españoles se jugaron su última bala ante Natus Vincere y rozaron la gesta: derrota 1-2 con mapas muy competidos que, sin embargo, certificaron su eliminación y, de rebote, aseguraron también el pase de Karmine Corp en el Grupo B. El equipo mostró orgullo y tramos de buen juego, pero le faltó cerrar en los puntos calientes. Se van, por tanto, antes de tiempo de la competición y con mucho que demostrar de cara al futuro.

Si Heretics y GIANTX han sido los claros dominadores en el grupo A, Team Liquid y FNATIC lo han sido en el grupo B. Ambos equipos han asegurado su pase a los playoffs como primer y segundo clasificado respectivamente con cuatro victorias y una derrota. No solo se trata de los equipos que han dominado este grupo B, sino de dos claros contendientes al título.

Si nos vamos a la parte más baja de la tabla, esta última jornada de temporada regular también ha servido para certificar el pase a playoffs de los equipos que iban mucho más justos. En el grupo A, han sido BBL Esports y Team Vitality quienes se han hecho con los puestos privilegiados, dejando fuera de la competición a FUT Esports y a un Gentle Mates que no ha logrado coger ritmo en su estreno en la categoría y se va sin una sola victoria. En el grupo B, son NAVI y Karmine Corp los equipos que, pese a sufrir, han entrado en playoffs, dejando fuera a Movistar KOI y APEKS