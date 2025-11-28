Este es el motivo personal por que Topuria ha decidido hacer un parón en su carrera: "Es un momento difícil..."

Ilia Topuria hace un parón. El luchador hispano-georgiano, campeón del mundo de MMA, ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje a través de su cuenta de X en el que expresa que está pasando "por un momento difícil" en su vida personal y que no va a pelear "en el primer trimestre del año que viene".

Aunque la UFC ofreció a Topuria defender su cinturón del peso ligero ante el inglés Paddy Pimblett en enero de 2026, coincidiendo con el estreno del nuevo contrato televisivo milmillonario en Estados Unidos, el hispanogeorgiano ha declinado la oferta para poner orden a su vida familiar.

"No voy a pelear en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", señala Topuria en su mensaje.

"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los combates necesarios y, tan pronto como se resuelvan los asuntos, le comunicaré a la UFC que estoy listo para comenzar mi regreso", finalizó el peleador hispano-georgiano.

Topuria, que actualmente ostenta el título de campeón defensor en la categoría de 155 libras (70 kilos), se perderá así el evento de Estados Unidos en el mes de enero.

La noticia se conoce el mismo dia en el que se anunció que Cristiano Ronaldo, delantero portugués del Al-Nassr y cinco veces ganador del Balón de Oro, se convirtió en nuevo accionista de la promotora española de artes marciales mixtas (MMA) 'The Way of Warriors FC' (El Camino del Guerrero, WOF FC), en la que también participa Topuria, tal y como comunicó la propia compañía en una nota de prensa.

El mensaje de Topuria alertó a sus seguidores que mostraron en redes su preocupación por cuáles serían los motivos que alejaban a El Matador del ring.

Un motivo de peso que no tardaría en salir a la luz: Ilia Topuria se ha separado de su pareja Giorgina Uzcategui, tal y como confirmó la cadena Cope. Una ruptura que se venía rumoreando desde hacía meses y de la que Giorgin ya había dado pistas en octubre borrando todas las fotografías junto al luchador de su perfil de Instagram.

¿Quién es Giorgina Uzcategui?

La joven venezolana es empresaria y emprendedora. Es la CEO de Future & Energy, una empresa de energías renovables que opera en Estados Unidos. Giorgina estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y, posteriormente amplió su formación en este campo en la Universidad de Suffolk en Boston. Con casi 900.000 seguidores también ejerce de influencer en Instagram.

Se conocieron en 2021, durante una cena en Miami y desde entonces no se separaron En julio de 2024 dieron la bienvenida a su primera hija en común, también llamada Giorgina, un símbolo de unión que parecía afianzar la relación. Tras meses de rumores, su ruptura ya es una realidad.