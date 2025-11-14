Este es el motivo por el que Luis Rubiales no denunciará la agresión de su tío

Luis Rubiales ha decidido no emprender acciones legales contra su propio tío, a pesar de que este le lanzó varios huevos durante la presentación de su libro Matar a Rubiales. Según han informado fuentes cercanas, Rubiales ha optado por no denunciar a su familiar por un motivo muy claro: “lleva su apellido”. Al evitar abrir un frente judicial con su tío, el expresidente federativo pretende facilitar un acercamiento familiar, aunque los hechos han causado gran revuelo.

Aun así, el incidente no pasará desapercibido del todo: la empresa organizadora del evento ha anunciado que sí llevará a cabo la denuncia. En concreto, los organizadores han explicado que la acción legal no va dirigida a Rubiales como víctima directa, sino que se basa en los daños materiales causados por el ataque. En el momento del lanzamiento de los huevos, una de las pantallas del recinto resultó dañada, y según varias fuentes el coste de la reparación se estima en 20.000 euros.

Rubiales ha calificado a su tío, identificado como Luis Rubén Rubiales, como una persona problemática y ha asegurado que le teme por su inestabilidad. Según él, cuando su tío irrumpió en la sala con los huevos, no sabía lo que tenía en la mano: “pensé que llevaba un arma”, ha dicho, justificando su reacción instintiva tras ver a su familiar acercarse.

Pese a la detención de su tío por parte de la Policía, Rubiales prefiere no ensuciar más los lazos familiares con una batalla legal personal. De hecho, ha declarado que “me da igual que me tiren huevos”, un gesto que algunos interpretan como una forma de mostrarse por encima del conflicto, pero que a su vez podría ocultar una tensión profunda con su familia.

Para la empresa organizadora, en cambio, la prioridad es restablecer la integridad del evento y reparar el daño económico. Al interponer la denuncia, no solo buscan que su tío responda por los desperfectos, sino también enviar un mensaje claro de que este tipo de agresiones, incluso si provienen de un familiar, no van a quedar sin consecuencias cuando afectan a terceros.