Una estrella del Voleibol relata el proceso hasta declarar su bisexualidad: "Debo vivir mi verdad..."

Gabi Guimarães, una de las figuras más importantes del voley brasileño, se colocó en el centro la polémica tras hablar de su sexualidad y confirmar su relación con la influencer Boo Unzueta. Ahora, ha dado un paso más y ha relatado el proceso, los miedos y la autoaceptación que la llevaron a declararse bisexual.

"Fue un proceso difícil pero muy importante, y creo que el deporte me abrió una puerta muy grande para comprender mi bisexualidad, algo que creo que fue difícil durante mi infancia y adolescencia, porque no tenía ningún modelo a seguir", confiesa entrevista con el canal de YouTube de la presentadora Kiaro Kadoshi.

Desde la escuela hasta la universidad, Gabi tuvo dificultades por la falta de personas con quienes hablar sobre el tema. No se trataba de prejuicios, sino de falta de diálogo para comprender la situación.

"Recuerdo que cuando estaba en la escuela, en mi familia, no había ninguna referencia de nadie que hablara de bisexualidad, de ser lesbiana o no, del mundo LGBT o no. Así que esa sensación dentro de mí era muy confusa cuando era más joven, porque no tenía ninguna referencia, no veía eso en la televisión", analizó.

"Pensaba que estaba mal..."

"No es que existiera prejuicio en mi familia; no hablábamos de ello, no había referencias en mi escuela, no tenía amigos bisexuales, simplemente teníamos esas conversaciones. Así que siempre viví con mucho miedo, sin entender, sin siquiera aceptarme a mí misma, porque pensaba que estaba mal, porque entendía que en la sociedad, como nunca veía a nadie hablar de ello, entendía que en la sociedad era como si algo estuviera mal", reveló.

Para llenar ese vacío, Gabi encontró en el deporte. La capitana de la selección brasileña confirmó que, al empezar a jugar al voleibol, encontró los modelos a seguir que necesitaba. Cuando empecé a practicar deporte, cuando llegué a Mackenzie, fue un punto de inflexión importantísimo para mí, porque allí había atletas en la categoría adulta que ya se veían, ya se entendían a sí mismas como atletas bisexuales, lesbianas, y eso me abrió un mundo a una realidad de cosas que yo sentía dentro de mí y que no comprendía", explicó.

Pero Gabi necesitaba algo más y por eso buscó el apoyo de su madre. "Me tomó como tres o cuatro días poder decírselo. Le decía: 'Mamá, tengo que contarte algo'. Ella me preguntaba: '¿Qué pasa?', y yo me inventaba otra cosa, y ella me decía: 'Sé que no es lo que quieres contarme'. Y al ver que no quería decírselo, me dijo: 'Estás saliendo con tal'. Y entonces me quedé de piedra, pero a la vez fue divertido, fue desenfadado", recordó Gabi.

La jugadora de voleibol reveló que la conversación con su madre, quien dijo que siempre supo de la orientación sexual de su hija, le quitó un peso de encima en su camino hacia la autoaceptación.

"Es liberador..."

Ahora se siente preparad para vivir su verdad y dar un ejemplo a jóvenes que pasen por su misma situación: "Creo que también es muy importante para mí, como ciudadana, ser un ejemplo a seguir y hablar de esto. Hoy elijo tener una vida privada, pero nadie me dirá lo que puedo o no puedo ser. Debo vivir mi verdad. Por eso, hablar de esto públicamente también es liberador y me da aún más fuerza", sentencia.