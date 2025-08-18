Este es el entrenador mejor pagado de LaLiga: supera de largo a Xabi Alonso

CC News ha realizado un análisis exhaustivo sobre los salarios de los entrenadores de los equipos de La Liga para la temporada 2025/26, revelando movimientos financieros significativos y una nueva tendencia de contención salarial en los banquillos más importantes del fútbol español.

Entre los datos más relevantes, destaca que Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, continúa encabezando la lista como el entrenador mejor remunerado de la liga. No obstante, su salario ha sufrido una reducción drástica en comparación con años anteriores. Tras haber cobrado aproximadamente 34 millones de euros en la temporada 2024/25, Simeone ha renovado su contrato por una cifra cercana a los 12-13 millones de euros anuales, lo que representa un ajuste considerable, aunque sigue situándolo por delante de sus colegas.

El Real Madrid, por su parte, ha iniciado una nueva etapa tras la salida de Carlo Ancelotti. Su relevo ha sido Xabi Alonso, quien llega procedente del Bayer Leverkusen después de una destacada campaña en la Bundesliga. El entrenador vasco percibirá un salario estimado entre los 7 y 9 millones de euros anuales, en lo que se interpreta como una apuesta del club por una figura emergente con proyección a largo plazo.

En el FC Barcelona, el alemán Hansi Flick se mantiene al frente del banquillo azulgrana, con un contrato que oscila entre los 9 y 11 millones de euros al año. Este acuerdo incluye bonificaciones adicionales ligadas al rendimiento deportivo y la consecución de títulos, en línea con la política habitual del club catalán.

El análisis de CC News evidencia un reajuste generalizado en las estructuras salariales de los clubes más poderosos de La Liga. Aunque las cifras siguen siendo elevadas en términos internacionales, se percibe una clara intención de racionalizar el gasto sin comprometer la competitividad.

CC News pone a disposición de medios y profesionales del sector un kit de prensa que incluye infografías comparativas, un resumen ejecutivo del estudio y materiales listos para difusión en redes sociales. Para acceder a estos recursos, es posible contactar directamente con el equipo editorial.