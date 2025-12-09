La Federación denuncia ante la Policía insultos racistas contra varias de las 'Guerreras'

La Federación Española de Balonmano ha denunciado ante la Policía Nacional los ataques racistas que sufrieron las jugadoras de la Selección durante el Mundial de Balonmano 2025. Una decisión que adoptaron el pasado día 3 de diciembre en el hotel de concentración de las 'Guerreras', según ha informado la propia RFEB en un comunicado.

Esta decisión no se ha conocido hasta ahora ya que el propio equipo decidió llevar con discreción y no hacer pública la denuncia hasta que concluyese la participación de España en el torneo. El presidente de la Federación, Francisco Blázquez, ha condenado "con absoluta firmeza e indignación" los comentarios realizados sobre algunas de las jugadoras.

"No podemos entender cómo algunos sujetos, obviamente ajenos al balonmano y al deporte, pueden emitir declaraciones tan hirientes hacia unas jugadoras que visten la camiseta de España”, ha dicho el presidente. “No vamos a admitir estos discursos racistas y xenófobos que siembran la discriminación y la desigualdad en nuestro deporte y en nuestra sociedad, cuando nosotros nos caracterizamos por ser, seguramente, la actividad más integradora que existe, ya que en el deporte en general, y en el balonmano en particular, no existen distinciones por sexo, raza, color de piel, cultura o creencias religiosas”.

La Federación mantiene un seguimiento continuo de los avances de las investigaciones de Policía Nacional, facilitando toda la información requerida, agradeciendo la implicación, esfuerzo y atención de los Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder a la identificación de los autores de estas execrables prácticas.

Los hechos se remontan al partido de España contra las Islas Feroe, que acabó con una derrota de las 'Guerreras'. A un post de apoyo del presidente de la Federación, varios usuarios contestaron con comentarios xenófobos. "Todo lleno de negras y aun así perdéis" o "deberías meter algunas negras más" fueron dos de los comentarios vertidos en las respuestas.

La Real Federación Española de Balonmano ha anunciado, además, que se personará como acusación particular en este proceso, llegando hasta el final para dar con los autores de estos comentarios racistas y xenófobos, impropios de un país como el nuestro, "donde la tolerancia y el respeto son valores sociales por los que tanto hemos luchado", ha finalizado.