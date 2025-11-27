Una figura del voleibol que jugó en España sobrevive a un disparo por la espalda en un asalto

Julia Rocha Marques de Azevedo, jugadora profesional de voleibol en el Tijuca Tenis Clube de Río de Janeiro, ha relatado el horrible suceso que marcará su vida para siempre. La atleta de 28 años - que jugó en el HV Hidramar Gran Canaria- fue víctima de un intento de asalto el pasado domingo, donde recibió un disparo en la espalda mientras viajaba con su padre. Milagrosamente, la bala pasó a solo 1 mm de su columna, lo que la salvó de graves consecuencias.

Azevedo compartió su angustiante experiencia en Instagram, relatando con detalles cómo el proyectil pasó rozando su columna y su vejiga antes de salir por su cadera. “Literalmente he vuelto a nacer”, expresó en la publicación, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y profesionales médicos. La jugadora, quien ha militado en equipos como el HV Hidramar Gran Canaria, subrayó la fortuna que tuvo al evitar lesiones graves o incluso fatal.

La deportista ha mostrado la bala en redes sociales Instagram

El atacante aún no ha sido detenido

El ataque ocurrió cuando ella y su padre fueron atacados por ladrones en el barrio de Tijuca, conocido por su alta actividad delictiva. La bala estuvo cerca de alcanzar órganos vitales, pero la intervención rápida del personal médico permitió que Azevedo recibiera el alta y comenzara su recuperación en casa. El atacante aún no ha sido identificado, pero la policía está investigando el caso.

“Gracias a Dios”, comienza afirmando Julia Azevedo que vive para contarlo y muestra la herida de bala en una impactante imagen.

Además de expresar su gratitud, Azevedo aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la creciente violencia en su ciudad. “Es imposible no sentir tristeza por lo que estamos viviendo”, comentó, recordando que el apoyo de la comunidad fue crucial para su recuperación emocional.

Aunque se espera que Azevedo regrese a los entrenamientos dentro de un mes, su experiencia le dejó una enseñanza que va más allá del voleibol. “La vida es lo más preciado”, concluyó, dejando claro que su regreso al campo será un acto de resiliencia, no solo deportiva, sino personal.