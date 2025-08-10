Fin a otro tabú deportivo: la liga de béisbol profesional de EE UU tendrá por primera vez una mujer árbitra

Jen Pawol se ha convertido en la primera mujer en arbitrar en la liga estadounidense de béisbol, la MLB, marcando un momento trascendental en el mundo deportivo. Su debut histórico ha ocurrido en el Truist Park de Atlanta, EE UU, donde ha asumido el rol de árbitro en primera base durante un encuentro entre los Miami Marlins y Atlanta Braves.

Con 48 años y más de 1.200 partidos en ligas menores, Pawol ha consolidado una trayectoria profesional ejemplar que la ha preparado para este momento único. Su pasión por el arbitraje ha sido fundamental en su recorrido.

Un camino de dedicación y superación

Pawol ha manifestado una profunda conciencia sobre la significación de su logro: "en cuanto empecé a arbitrar, pensé: 'Esto es lo mío'", ha declarado, revelando su conexión inmediata con esta profesión desde la convicción sobre sus aptitudes para asumirla. La inclusión de Pawol representa más que un simple nombramiento; simboliza un avance significativo hacia la igualdad de género en el deporte profesional.

Asimismo, la MLB ha celebrado su debut con entusiasmo, compartiendo en redes sociales: "¡Un día HISTÓRICO para el béisbol!". Este apoyo institucional subraya la importancia de la diversidad e inclusión en el ámbito deportivo.