GP de Abu Dabi 2025: última carrera del Mundial de Fórmula 1
El Gran Circo vive en Yas Marina el final más apasionante de los último 15 años que definirá al campeón en una batalla a tres: Norris, Verstappen y Piastri
El Mundial de F1 vive el final soñado para cualquier aficionado: por primera vez en 15 años, el título se definirá entre tres pilotos en la última cita del calendario. El gran error de MacLaren en Qatar convierte a Abu Dabi en una carrera de infarto en la que se decidirá el título. Norris llega al circuito de Yas Marina con una ventaja de 12 puntos sobre el ganador del Gran Premio de Qatar, Verstappen, y Oscar Piastri está cuatro puntos por detrás.
Foto para el recuerdo
¿Cuáles son las cuentas de Norris para ganar el campeonato?
Lando Norris depende de sí mismo para ganar el Mundial:
-si vence en Abu Dabi, será campeón sin importar lo que hagan Verstappen y Piastri.
-Incluso puede coronarse sin ganar, siempre que termine por delante de ambos o mantenga su ventaja actual.
-Si Verstappen gana, Norris debe acabar en el podio. Si es cuarto o peor, el título se le escaparía. Piastri solo sería campeón si vence y Norris no puntúa.
Verstappen sale desde la "pole"
El holandés no depende de sí mismo, pero si gana la carrera obliga a Norris a estar, al menos, en el podio.
Bienvenidos a Abu Dabi
Dentro de dos horas arranca la madre de todas las carreras de Fórmula 1 de 2025. El título está en juego y tres pilotos darán hoy lo mejor de sí mismos: Norris, Verstappen y Piastri.
