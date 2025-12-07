GP de Abu Dabi 2025: última carrera del Mundial de Fórmula 1

Lando Norris depende de sí mismo para ganar el Mundial:

-si vence en Abu Dabi, será campeón sin importar lo que hagan Verstappen y Piastri.

-Incluso puede coronarse sin ganar, siempre que termine por delante de ambos o mantenga su ventaja actual.

-Si Verstappen gana, Norris debe acabar en el podio. Si es cuarto o peor, el título se le escaparía. Piastri solo sería campeón si vence y Norris no puntúa.