GP de Abu Dhabi de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera de Fórmula 1

Tres contendientes y solo un ganador. El Mundial de Fórmula 1 llega completamente abierto a su último Gran Premio. Abu Dhabi será el juez para decidir si es el primero de Lando Norris u Oscar Piastri o el quinto consecutivo de Max Verstappen, que completaría una hazaña en forma de remontada completamente histórica. Tanto el neerlandés como el australiano tienen que ganar y esperar que el británico falle para poder alzarse con el título.

Las cuentas son claras para los tres. Norris será campeón si sube al podio o queda delante de Verstappen y Piastri. El de Red Bull se llevará el gato al agua si gana y Norris es cuarto o peor y Piastri si se lleva la carrera y su compañero no pasa del sexto lugar. El británico tiene todo a favor, pero Verstappen le comprometerá hasta la última vuelta pese a que "no tendría que estar aquí", según afirmó en la rueda de prensa previa.

Norris y Piastri, ¿enemigos o aliados?

McLaren tiene a los dos pilotos en la lucha y es algo que a priori le puede favorecer, pero también podría jugarle en contra en caso de tener que realizar una doble parada por la salida de algún Safety Car. En caso de necesidad, también pueden aparecer las órdenes de equipo para que el Mundial no se vaya hacia Red Bull, pero ni los propios pilotos lo saben, como explicó Piastri: "No lo hemos debatido. Hasta que no sepa qué se espera de mí... no tengo una respuesta".

Más presión con su respuesta metió Lando Norris: "No lo pediría. Pregúntale a Piastri si me dejaría pasar. Yo creo que yo sí lo haría, porque soy así. Pero no depende de mí y no quiero pedirlo. No es una pregunta justa. Si acaba ganando Max, enhorabuena a Max. No cambia mi vida". Mientras tanto, Verstappen espera agazapado y se quita presión: "El trofeo parece el mismo. Tengo cuatro de ellos ya en casa, añadir un quinto estaría bien, pero al mismo tiempo ya he conseguido todo lo que quería en la F1".

Última carrera sin Newey para Alonso

La odisea llega a su fin y llega el momento de la ilusión. Fernando Alonso ha vivido un año complicado con un Aston Martin nada competitivo y, cómo explicó en Brasil, Abu Dhabi será una celebración. Es la última carrera con la normativa actual y la próxima temporada se empieza de cero. El AMR26 de la próxima temporada será el primer coche de Fernando Alonso diseñado por Adrian Neweyy ya tiene fecha. Es la última oportunidad para la 33 y para ser campeón del mundo por tercera vez tras dos décadas desde su coronación con Renault, que se despide a nivel de motor del gran circo en esta carrera.

Sainz, un final de campeón

Dar el salto a Williams desde Ferrari no iba a ser fácil, pero Carlos Sainz ha cumplido con creces. El madrileño volvió a subir al podio en Qatar, aguantando detrás a Norris para convertirse en el primer piloto de Williams en subir dos veces al podio en una década. La escudería ha progresado considerablemente desde su llegada y su gran objetivo en Yas Marina es recortar los nueve puntos de desventaja con su compañero Albon.

Horario de la carrera del GP de Abu Dhabi 2025 de F1

La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina que decide el Mundial de Fórmula 1 tendrá lugar este domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas (horario peninsular español).

Dónde ver online TV el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Fórmula 1. Esto significa que la carrera se emitirá en su aplicación y en DAZN F1, canal disponible a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores como Movistar u Orange con acuerdos de emisión.

Así está el Mundial