Alonso responde con un 'dardo' a Hadjar: "Cada uno corre como quiere, es su problema"

El GP de Singapur, sede de las carreras nocturnas de Fórmula 1, ofreció una carrera marcada por la gestión de neumáticos y frenos. El piloto de Mercedes, George Russell se hizo con la victoria tras mantener la pole frente a Max Verstappen que consiguió cruzar en segunda posición, por delante de los McLaren por tercera vez consecutiva. Lando Norris que intentó adelantar al Red Bull, acabó tercero por delante de su compañero de equipo, Oscar Piastri, actual líder del campeonato de pilotos.

Tras sumar 27 puntos y con un total de 650, McLaren dirigido se proclamó Campeón de Constructores 2025, manteniendo el liderato que ya consiguieron la temporada pasada. En el caso de los españoles, Carlos Sainz protagonizó una de las remontadas más destacables de Singapur, cruzando la meta en décima posición tras mantener el neumático medio más de 30 vueltas. Por su parte, Fernando Alonso o "el héroe de la carrera", terminó séptimo tras la penalización de la FIA a Hamilton por límites de pista.

Sin embargo, el piloto asturiano se mostró en su máximo rendimiento sobre todo tras la mala parada en boxes, que le volvió a dejar por detrás de pilotos como Olie Bearman, Liam Lawson o Isack Hadjar, a quienes ya había adelantado en las primeras vueltas en carrera. Aun así, Alonso aprovechó todas las oportunidades en un circuito donde adelantar es más que complicado, lo que dejó momentos de tensión más allá de los muros del Marina Bay.

"Gruñón y malhumorado", según Hadjar

Durante la carrera, Alonso se vio involucrado en dos duelos muy ajustados con Isack Hadjar. El primero, en la vuelta 3, tuvo lugar en la horquilla cuando el español buscaba recuperar la octava posición. Alonso intentó el interior, pero Hadjar defendió con precisión, manteniendo su trazada y aprovechando la aceleración en salida para no ceder terreno. El segundo cruce se produjo en la vuelta 37, cuando ambos peleaban por el decimotercer puesto. En ese momento, Hadjar parecía lidiar con un problema de motor que, según informó el equipo, perdía entre 3-4 segundos por vuelta.

Alonso, que perdió alrededor de cinco segundos detrás del rookie, dejó ver su frustración a través de la radio: "Si me hablas cada vuelta, desconecto la radio", le dijo a su ingeniero. Al terminar la carrera, Isack Hadjar defendió su actuación. "No le saqué de la pista, lo mantuve limpio. Si no disfrutó de esa pelea, está muy malhumorado y no puedo hacer nada por él", aclaró el francés.

La inminente respuesta de Alonso

Tras las palabras del piloto de RB, Fernando Alonso respondió reconociendo que Hadjar tenía un problema de motor que afectaba a su velocidad en recta y poniendo en manifiesto el peligro que supone en pista. "A veces, en algunas batallas, hay que saber cuándo es mejor luchar y cuándo no, porque probablemente el resultado final de la carrera podría ser peor para ambos, pero especialmente para él", explicó.

El asturiano reconoció que la pelea con Hadjar supuso una pérdida de tiempo para ambos: "Entiendo que esto es Singapur y hay que luchar duro, y él lo hizo lo mejor que pudo, pero perdimos tiempo, sin duda". Sin embargo, Alonso terminó explicando que la situación no pasó a mayores porque no hubo ningún tipo de contacto: "Algunos movimientos a 300 km/h son un poco inapropiados en Singapur, pero cada uno corre como quiere", a lo que añadió: "Tienen un coche muy rápido, no tienen muchos puntos, así que es más bien su problema".