Aston Martin, de los fichajes galácticos a la "operación limpieza": ¡Hasta siete despidos!

Con solo tres carreras por disputarse antes de echar el telón al mundial de Fórmula 1, los rumores comienzan a apoderarse del Gran Circo y la escudería de Fernando Alonso se ha convertido en la protagonista absoluta tras sus importantes movimientos en el mercado. La revolución de Aston Martin mantiene a todos en vilo. Pero no todo son fichajes galácticos para tratar de revertir los decepcionantes resultados de la escudería y la "operación limpieza" no tienen marcha atrás.

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin es uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcará en el equipo de Fernando Alonso el próximo mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza. Pero no fue el único fichaje bomba en el ambicioso equipo que prepara la escudería verde.

Un "dream team" de lujo

El objetivo de Lawrence Stroll es conformar el mejor equipo técnico del Gran Circo para lograr por fin tener un coche a la altura de sus aspiraciones. Y para ello ya sumó al equipo aotros ingenieros de élite como Bob Bell, Andy Cowell o Enrico Cardille.

Luego llegarían Giles Wood, que aterrizó tras una exitosa etapa en Red Bull, donde fue pieza clave en el desarrollo de herramientas de simulación junto a Adrian Newey, actual referente técnico de Aston Martin. La otra gran novedad fue la incorporación de Gioacchino 'Jack' Vino como jefe del área aerodinámica. Vino cuenta con una sólida trayectoria en la F1, habiendo pasado por equipos como Toyota, Red Bull, Renault y, más recientemente, Mercedes, donde ocupó el mismo cargo hasta finales de 2024.

Y por último, acaban de reforzar su posición en el mercado con un nombre prestigioso: Marco Fainello. El ingeniero veronés regresa a la fórmula tras 13 años, aunque nunca ha perdido el contacto con el mundo de las carreras, centrándose en su especialidad: la simulación, un campo que ha cobrado cada vez más importancia para los equipos de Fórmula 1 desde la prohibición de los tests en pista.

Recomendado encarecidamente por Enrico Cardile, Fainello se une al equipo de Silverstone como consultor principal. Fainello se unió a Ferrari en 1995 y dos años más tarde ascendió al cargo de jefe de dinámica de vehículos. Posteriormente asumió la dirección del Departamento de Desarrollo de Rendimiento, siendo una figura clave en la época dorada de Michael Schumacher.

¡Al menos 7 despidos!

Pero todos estos cambios no han derivado en buenos resultados de Fernando Alonso o Lance Stroll al volante del AMR25, por lo que, igual que se han producido incorporaciones, también se producen marchas y no son pocas.

Aston Martin ha despedido al menos a siete empleados de su departamento de diseño de Fórmula 1 como parte de una reestructuración previa a la temporada 2026.

Entre los que abandonan el equipo de F1 se encuentra Eric Blandin, quien fue contratado de Mercedes como subdirector técnico en 2022, pero desde principios de este año se desempeñaba como director de aerodinámica. El francés aterrizó en la escudería en 2022 , tras abandonar Mercedes . Fue una parte esencial del proyecto de 2023 , año en el que el AMR23 permitió a Alonso subir ocho veces al podio y acabar cuarto en la clasificación final del Mundial. Sin embargo, es uno de los ingenieros que ahora saldrían de la escudería.

Por otro lado, desde la BBC también apuntan que Akio Haga , jefe de diseño, también está incluido en esta lista de marchas.

En Aston Martin guardan silencio sobre la lista negra pero reconocen cambios en este sentido. «No hacemos comentarios sobre asuntos internos y aún no tenemos nada que anunciar. Sin embargo, estamos llevando a cabo una reestructuración técnica de cara a la temporada 2026, la cual se anunciará próximamente», sentencian.