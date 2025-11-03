La batalla de los 30 millones que involucra a Aston Martin: Fernando Alonso puede ser clave

Quedan cuatro grandes premios para acabar la temporada, un botín de 30 millones de dólares y cuatro contrincantes: Racing Bulls, Aston Martin, Haas y Sauber .

El campeonato de constructores de Fórmula 1 de 2025 ya está decidido a favor de McLaren, pero aún queda por librar una lucha encarnizada entre estos cuatro equipos con un importante cheque para el ganador. Para que Williams perdiera el quinto puesto ahora, sería necesario un colapso monumental, del mismo modo que Alpine necesitaría una transformación casi imposible para dejar de ser el peor equipo de la F1, pero entre ambos hay cuatro equipos separados por tan solo 12 puntos en una batalla que se ha abierto de par en par gracias al increíble cuarto puesto de Ollie Bearman en México.

Cada posición en el campeonato otorga cerca de 10 millones de dólares en premios, según el reporte del medio especializado The Race, una suma que puede marcar la diferencia para cualquier escudería de la zona media de la parrilla.

Tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Racing Bulls se mantiene en ese ansiado 6° lugar con 72 puntos, pero es seguido de cerca por Aston Martín (69), Haas (62) y Sauber (60). Por su parte, Williams se encamina a terminar en el quinto lugar de los Constructores: suma 111 unidades.

El avance de Haas

La transformación de Haas esclave en todo esto: pasó de ser un equipo que quedó rezagado en la parte trasera de la parrilla en la primera carrera de la temporada, a un equipo con un coche rápido que no lograba traducir en puntos, para convertirse ahora en un equipo que ha demostrado que puede competir al frente del grupo medio ultracompetitivo de la F1 y obtener un gran resultado cuando los cuatro primeros equipos fallan. El director, Ayao Komatsu, explicó que el equipo había estado perdiendo puntos por todos lados debido a una mentalidad equivocada, pero la llegada de Bearman y su reciente racha de tres carreras consecutivas en los puntos, incluida su mejor actuación en la Fórmula 1 en México (4° lugar), impulsaron a Haas del noveno al octavo puesto.

Komatsu atribuye este progreso a un cambio de mentalidad: Bearman muestra mejor criterio a la hora de saber cuándo llevar el coche al límite y conduce con más moderación, mientras que el equipo en su conjunto se centra en ejecutar correctamente cada sesión y no dejarse llevar por la lucha por el campeonato en la que de repente se ha visto inmerso.

Racing Bulls lidera este grupo tan parejo, pero preocupa su rendimiento reciente, ya que actualmente acumula tres carreras sin puntuar. Su peor racha de la temporada ha permitido a Aston Martin, Haas y Sauber recortar distancias.

Últimamente, su rendimiento en clasificación no ha sido un problema. Isack Hadjar ha alcanzado la Q3 en dos de los últimos tres grandes premios, incluyendo el de México el fin de semana pasado. Sin embargo, su carrera allí comenzó a torcerse en la primera vuelta cuando tuvo un percance en la curva 6 y perdió tres posiciones. Finalmente, cedió el décimo puesto al piloto de Sauber, Gabriel Bortoleto, en las últimas vueltas. Si bien sus dificultades en el último stint se debieron en parte a que tuvo que usar neumáticos blandos usados, también ha señalado una tendencia a un ritmo de carrera inferior al de clasificación.

Sin mejoras importantes a la vista, esto aumenta la presión sobre Racing Bulls para encontrar maneras de aumentar su ritmo de carrera si quiere tener alguna posibilidad de mantener el sexto puesto.

El gran fiasco de la F1

Según el análisis realizado por The Race, Aston Martin es el único equipo de este grupo que debería estar fácilmente entre los cinco primeros del campeonato, en lugar de aferrarse al séptimo puesto por un puñado de puntos. Dados los recursos a su disposición, este equipo está rindiendo muy por debajo de su potencial. Parte de esto se debe sin duda a cierta indiferencia hacia esta temporada en comparación con la perspectiva a largo plazo. La atención se ha centrado principalmente en 2026 y las nuevas reglas, con el objetivo de que el técnico estrella Adrian Newey esté en la mejor posición para sacarles el máximo provecho.

El trabajo realizado en el coche de este año se ha centrado más en calibrar herramientas y métodos para la próxima temporada y las siguientes, considerando cualquier mejora en el rendimiento más como una misión secundaria que como un objetivo principal.

"Deliberadamente no hemos invertido muchos recursos en el coche de este año", dijo Andy Cowell, director ejecutivo y jefe de equipo de Aston Martin. Pero aun así, según Alonso, Aston Martin ha tenido un rendimiento inferior al esperado durante prácticamente todo el año 2025. La contribución de Lance Stroll, aunque significativa en términos porcentuales, no fue suficiente para compensar las dificultades técnicas del monoplaza.

La lucha de Sauber

Sauber logró una evolución técnica significativa a lo largo de la temporada. El monoplaza C45, inicialmente inestable y difícil de manejar, mejoró tras una serie de actualizaciones, convirtiéndose en una amenaza regular para el resto en la lucha por los lugares puntuables. No obstante, el equipo sigue enfrentando desafíos en clasificación, con solo cuatro apariciones en Q3, la cifra más baja entre los contendientes de este grupo. Gabriel Bortoleto demostró en México que el coche tiene potencial para remontar posiciones, mientras que Nico Hulkenberg logró un podio en Silverstone gracias a una acertada estrategia bajo la lluvia. El jefe de equipo, Jonathan Wheatley, confía en que mejorar el ritmo a una vuelta es posible, lo que podría convertir a Sauber en un rival a tener en cuenta en los cuatro eventos restantes, cuando se decida la otra gran batalla por el campeonato de F1.

¿Qué pilotos están marcando la diferencia?

En esta batalla, los pilotos valdrán su peso en oro, literalmente. El sorprendente cuarto puesto de Bearman hizo que Haas ascendiera del noveno al octavo lugar. Bearman pesa 78 kilos; al precio actual, eso equivale a unos 10 millones de dólares en oro, una cifra bastante cercana a lo que gana un equipo al subir un puesto en el campeonato.

Dado el rendimiento tan igualado de los cuatro equipos en este grupo, la ejecución tanto del equipo como del piloto podría ser el factor decisivo.

Los puntos que contribuyen a la lucha por los 30 millones:

1º Hulkenberg - 41

2º Hadjar - 39

3º Alonso - 37

4º Bearman - 32

5º Stroll - 32

6º Lawson* - 30

7º Ocon - 30

8º Bortoleto - 19

Un vistazo a la clasificación de puntos de los pilotos de esos cuatro equipos permite distinguir dos grupos, con un líder en cada uno: Nico Hulkenberg de Sauber, Hadjar de Racing Bulls, Fernando Alonso de Aston Martin y Bearman de Haas completan los cuatro primeros puestos. Sin embargo, la lucha entre los pilotos de Haas y Aston Martin está muy reñida, aunque Lance Stroll acumula cinco fines de semana consecutivos sin puntuar.

En su informe, The Race subraya que, en un grupo tan igualado, tanto la ejecución del equipo como el talento de los pilotos pueden inclinar la balanza en una apasionante batalla que durará cuatro citas más.