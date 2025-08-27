Bernie Ecclestone 'raja' contra Mick Schumacher y su papel en la Fórmula 1

El exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone ha comentado este miércoles que no sabe "qué podría aportar" el piloto alemán Mick Schumacher, hijo del heptacampeón del mundo Michael Schumacher, para "ser útil" para un equipo como Cadillac.

"Tiene un buen nombre, pero ¿puede ser útil como piloto? Nunca lo ha demostrado, ¿por qué iba a poder hacerlo ahora? Ha pasado tanto tiempo que la gente ya no se acuerda de lo que puede hacer. ¿Por qué iba a poder ayudar? No sé qué podría aportar al equipo para ser útil", comentó Ecclestone en una entrevista publicada por el portal 'sport.de'.

El antiguo máximo responsable de la Fórmula 1 se preguntó acerca del potencial del piloto de 26 años después de la especulación que ha habido en los últimos meses sobre la posible llegada de Mick Schumacher al equipo Cadillac, que debutará el próximo año en la Fórmula 1.

Sin embargo, con el anuncio hecho este martes por la escudería estadounidense de que Valtteri Bottas y Checo Pérez serán sus pilotos oficiales, esfumando las esperanzas de Schumacher de recibir un volante en el equipo.

No obstante, sigue sin conocerse hasta qué punto el joven Schumacher, que no compite en una carrera de Fórmula 1 desde finales de 2022 tras dos años en Haas, tenía realmente una oportunidad en Cadillac. Un Mick Schumacher que esta temporada compite exclusivamente en el Campeonato del Mundo de Resistencia con Alpine.