Carrera al Sprint, en directo hoy: GP de Qatar de Fórmula 1 2025

Lando Norris defiende el liderato y busca sellar el campeonato en su primer 'match ball' este fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la penúltima prueba de la presente temporada, que se disputará además con el formato al sprint y tendrá 33 puntos en juego. En una carrera de sprint de la Fórmula 1, se reparten puntos entre los ocho primeros clasificados, otorgando 8 puntos al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta 1 punto para el octavo clasificado. Esto proporciona una oportunidad adicional para sumar puntos en este decisivo final de campeonato.

Carrera al Sprint en Lusail: GP de Qatar de Fórmula 1 2025, en vivo online