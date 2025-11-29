Directo
Carrera al Sprint, en directo hoy: GP de Qatar de Fórmula 1 2025
La carrera al sprint se lleva a cabo a 19 vueltas y supone una oportunidad adicional para sumar puntos en este decisivo final de campeonato.
Lando Norris defiende el liderato y busca sellar el campeonato en su primer 'match ball' este fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la penúltima prueba de la presente temporada, que se disputará además con el formato al sprint y tendrá 33 puntos en juego. En una carrera de sprint de la Fórmula 1, se reparten puntos entre los ocho primeros clasificados, otorgando 8 puntos al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta 1 punto para el octavo clasificado. Esto proporciona una oportunidad adicional para sumar puntos en este decisivo final de campeonato.
Carrera al Sprint en Lusail: GP de Qatar de Fórmula 1 2025, en vivo online
Alonso, los 44 años y el jet lag
Así fue el vueltón de Alonso
Parrilla de salida Carrera Sprint
Piastri
Russell
Norris
Alonso
Tsunoda
Verstappen
Antonelli
Sainz
Leclerc
Albon
Hadjar
¿Habrá lucha entre los pilotos de McLaren?
Nunca se sabe, pero Norris tiene 24 puntos de ventaja y no debería entrar en peleas absurdas con su compañero de equipo.
¿Puedes ser Norris campeón hoy?
No. El inglés no tiene la ventaja suficiente para ser campeón hoy tras la carrera Sprint. Eso sí, en caso de que Piastri y Verstappen abandonaran, la carrera de mañana podría ser un trámite.
Alonso, 4º
El asturiano nunca falla si e coche va medianamente bien. Partirá cuarto y el podio no está descartado.
Bienvenidos a Qatar
La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su recta final. Dos fines de semana consecutivos y el título todavía está en juego: Norris, Verstappen y Piastri son los candidatos, aunque el ingles parte con una ventaja de 24 puntos. La carrera Sprint arranca a las 15:00h.
✕
Accede a tu cuenta para comentar