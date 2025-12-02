Las claves del AMR26 de Newey: ¡Ya hay fecha para el nuevo coche de Fernando Alonso!

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin se convirtió en uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcó en el equipo de Fernando Alonso el pasado mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Todas las expectativas de la escudería para 2026 pasan por su manos y Lawrence Stroll no ha dudado en darle aún más poder para culminar su proyecto. Adrian Newey, actual ingeniero jefe de Aston Martin, será en 2026 el nuevo jefe de equipo de la escudería británica. "En los últimos nueves meses he visto grandes talentos individuales en el equipo. Estoy ansioso de adquirir este nuevo rol para poner al equipo en la mejor posición para competir en 2026 con el desafío que enfrenta el cambio de regulación", expresó el británico, que sustituirá en el cargo a Andy Cowell, que se convertirá en el director de estrategia, en un comunicado del equipo.

El plan va a todo gas y, aunque aún queda una batalla crucial por dirimirse -la temporada 2025 de la Fórmula 1 terminará el próximo fin de semana en el GP de Abu Dhabi- los focos ya están puestos en la próxima temporada con Aston Martin como uno de los grandes protagonistas. Conscientes de la expectativa generada, desde la escudería verde han anunciado la fecha de presentación de su nuevo monoplaza.

¡Ya hay fecha para el nuevo coche de Fernando Alonso!

De acuerdo con el anuncio oficial del equipo de Silverstone, la fecha será el 9 de febrero, después de las primeras pruebas oficiales de pretemporada, que será a fines de enero. Además, Red Bull y Racing Bulls ya dieron a conocer que presentarán su monoplaza el 15 de enero en la sede de Ford en Detroit.

Para el nuevo reglamento técnico de la F1, el equipo de Lawrence Stroll ya tiene a Fernando Alonso y a Lance Stroll como pilotos, además a Adrian Newey como jefe de equipo y los motores de Honda, como proveedora exclusiva. Toda esa expectativa creada ha generado un gran interés por ver como rinde en pista la nueva obra del ingeniero estrella de la F-1.

Tras su incorporación el pasado mes de marzo, Newey comenzó a trabajar en el desarrollo del AMR26 del año que viene y tendrá un rol aún mayora las cuestiones directivas y de organización, mientras que Andy Cowell estará supervisando el desarrollo de las plantas motrices.

Las claves del AMR26

Se ha especulado que el nuevo coche podría ser radicalmente diferente al AMR25, y su enfoque en los componentes de la suspensión y otros elementos clave ya está dejando su marca en el equipo de Aston Martin. Newey está enfocado al 100% en el desarrollo del coche de 2026, con un fuerte énfasis en los elementos fundamentales como el chasis, la suspensión delantera y trasera, y la distancia entre ejes. El ingeniero considera que el cambio de reglamento para 2026 es un desafío interesante y una oportunidad para que todos los equipos peleen por las victorias.

El coche de Newey será así una de las grandes piezas para entender qué traerá consigo la normativa de 2026: aerodinámica más eficiente, reducción del drag, motores híbridos más eléctricos, chasis más compacto, y mayor énfasis en la sostenibilidad.

El objetivo principal es disponer un coche competitivo para 2026 que permita a Fernando Alonso luchar por victorias y títulos. El asturiano -que no oculta su ilusión- ya se frota las manos.