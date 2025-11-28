Cómo ver gratis el GP de Qatar F1 2025: sigue a Carlos Sainz y Alonso en directo

Este fin de semana la Fórmula 1 vivirá su penúltima carrera de la temporada. Con el mundial más vivo que nunca, Norris, Piastri y Verstappen se lo juegan todo desde los libres del viernes. Tras la descalificación de los McLaren en Las Vegas, el título se podría definir en Losail donde Lando Norris tiene la posibilidad de proclamarse campeón antes del fin de fiesta en Abu Dabi. Con 24 puntos de ventaja frente a sus principales competidores, cualquier error puede ser decisivo.

Ante una cita tan importante en la categoría reina del automovilismo, la compañía que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España anunció un lanzamiento que permitirá disfrutar de varios contenidos totalmente gratis. De esta manera, buscan "animar a los aficionados a desconectar del ruido habitual del Black Friday y disfrutar de una semana completa de deporte en abierto".

Viernes y sábado de F1 gratis en España

Del 24 al 30 de noviembre, DAZN propone un "plan alternativo, quedarse en casa, relajarse y disfrutar de una selección de contenidos gratis", según explican en el comunicado. Entre los diferentes programas de motor, todos los registrados en la web podrán ver las jornadas del viernes y del sábado gratis y en abierto en la plataforma de DAZN. Por tanto, todo el mundo podrá ver:

Entrenamientos libres del viernes : 14:30 h

: 14:30 h Carrera al sprint el sábado : 15:00 h

: 15:00 h Clasificación: 19:00 h

De esta manera, las sesiones que serán de pago son entrenamientos libres del viernes y la carrera del domingo que, comenzarán a las 17:00 horas en España. Sin embargo, cabe destacar otro tipo de programas como 'Código MotoGP', 'Código F1', 'Paddock Abierto by Aprilia', 'Box, Box', 'Gearbox' o 'Pol Position'.

Qué es la Relax Week de DAZN

Durante toda una semana, la plataforma líder de entretenimiento deportivo ha lanzado una iniciativa para animar a los aficionados a "desconectar del ruido del Black Friday" y disfrutar de una semana entera de deporte en abierto. Desde programas a la carta hasta eventos en directo, la plataforma ha comunicado que ampliará aún más esta oferta.

Esta no solo incluye motor, sino también fútbol americano, hockey hielo, partidos destacados de LALIGA EA SPORTS, toda la Serie A y la Bundesliga. Además, activará ofertas especiales, como el plan Premium disponible por 19.99 euros al mes o descuentos del 50% en todos los planes anuales.