La contundente declaración de un amigo de Michael Schumacher sobre su salud: "No volveremos a verlo..."

Han pasado más de 11 años de aquel fatídico accidente que daría un brusco giro a la vida de Michael Shumacher y su estado real sigue siendo una incógnita.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Aquel 29 de noviembre, una noticia que llegaba desde los Alpes franceses conmocionaba al mundo del deporte. Allí, Michael Schumacher había sufrido un accidente esquiando en la estación de Meribel. El heptacampeón de la Fórmula 1 se había golpeado la cabeza y había sufrido daños cerebrales que cambiaron su vida para siempre. El piloto fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble, donde fue operado en dos oportunidades. Allí permaneció seis meses en coma, hasta que despertó en junio de 2014.

La investigación demostró que el piloto alemán se había salido de la zona marcada del área de esquí y perdió el equilibrio antes de ver su cabeza golpear el borde de una roca. Aturdido pero consciente cuando llegaron los servicios de emergencia, Michael Schumacher fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde fue sometido a una primera operación por “traumatismo craneoencefálico con coma que requirió una intervención neuroquirúrgica inmediata”, antes de afirmar que el pronóstico vital del piloto era comprometido. Finalmente salió del coma en junio de 2014 antes de ser trasladado a Suiza, primero al hospital de Lausana y luego a su casa.

Desde entonces, las especulaciones sobre su estado no han cesado. El acceso a Michael está blindado y son muy pocos los que puede acercarse al campeón de F-1. Su situación permanece bajo absoluto secreto. Una de las últimas actualizaciones sobre su salud la daba Felix Gorner, reportero de la cadena alemana RTL y una de las pocas figuras de los medios que mantiene una estrecha relación con la familia Schumacher.

“La situación es muy triste”, dijo Gorner. “Él [Schumacher] necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya no puede expresarse verbalmente",]] añadió.

Asimismo se refirió al blindaje establecido por su familia para protegerlo. "Actualmente, solo un máximo de 20 personas pueden acercarse a Michael. Y, en mi opinión, es la estrategia correcta. Porque la familia está actuando en el mejor interés de Michael. Siempre han protegido estrictamente su privacidad, y eso no ha cambiado”.

"No creo que volvamos a verlo..."

Ahora, otro gran amigo rompe su silencio. Richard Hopkins, quien trabajó como jefe de operaciones en Red Bull y anteriormente fue gerente de logística en McLaren, se hizo amigo de Schumacher y disfrutaba de pausas para tomar café en los paddocks con el ícono de Ferrari.

Al igual que muchos otros, Hopkins no está al tanto de los detalles del estado de Schumacher, pero cree que se mantendrá un alto nivel de privacidad ya que reveló que tres personas visitan al alemán con frecuencia. En declaraciones a SPORTbible, en asociación con las apuestas deportivas de Unibet , Hopkins dijo: "No he escuchado nada últimamente pero se que tiene un médico finlandés, un médico personal".

"No creo que volvamos a ver a Michael. Me siento un poco incómodo hablando de su condición debido al secretismo con el que la familia, por las razones correctas, quiere mantenerlo", añadió.

Al preguntársele si había hablado con alguien que hubiera visto a Schumacher desde su accidente, Hopkins respondió: "No puedo decir que sea el mejor amigo de Jean Todt, ni de Ross, ni de Gerhard. Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras qué tal estaba Michael, e incluso si le dieras a Ross un buen vino tinto, no creo que se abriera y compartiera nada. Creo que existe ese respeto en cualquiera que vaya a visitar a Michael de no compartir nada".

"Así lo quiere la familia. Creo que es justo y respetuoso con la familia. Incluso si lo supiera, se decepcionarían si lo compartiera de todos modos" sentenció.