Ni Cristiano Ronaldo ni Stephen Curry: este es el deportista más comercial del mundo

El mundo deportivo se ha vuelto todo un lujo. Imagínate cobrar unos 50 millones de dólares por realizar un campaña con una marca, la media comercial de un atleta en el ámbito del deporte, según lo ha demostrado SportsPro, "la empresa número uno que conecta, educa e inspira a la comunidad deportiva internacional", según describen en su página web. Como es habitual, la empresa ha publicado su ranking anual de los 50 atletas más comercializables del mundo.

"Se ha convertido en un barómetro esencial para la industria del deporte y ofrece una instantánea invaluable de cómo los principales atletas del mundo están dando forma a sus perfiles comerciales e influencia de marca cada año", dijo Michael Long, Director de Proyectos Clave en SportsPro. En la 16ª clasificación, se encuentran representadas 17 nacionalidades y 12 deportes.

Al igual que en 2024, el fútbol y el baloncesto lideran la representación, con 18 y 9 atletas respectivamente. "La lista de este año destaca una vez más una alineación ecléctica de íconos globales y estrellas en ascenso, cada uno de los cuales continúa inspirando en el campo mientras crea un impacto significativo fuera de él", alega Long.

Así funciona la clasificación de SportsPro

Según explica la propia empresa, cada atleta recibe una puntuación total de comercialización de 100 puntos. Además, este año han implementado un nuevo método que combina el análisis de tendencias culturales y de personalidad de los deportistas para crear una guía más precisa y útil que ayude a las marcas a elegir mejor a quién patrocinar:

Fortaleza de la marca (35 puntos)

(35 puntos) Mercado total direccionable (35 puntos)

(35 puntos) Economía (30 puntos)

"Cada año perfeccionamos el modelo para que refleje cómo se crea realmente el valor, vinculando la puntuación disciplinada con la inteligencia de impulso y nuestro marco Athlete Persona", afirmó Chris Collins, presidente y director ejecutivo de NorthStar Solutions Group. Este año, el atleta más comercial ya fue nombrado en 2014.

Un siete veces campeón del mundo

Según SportsPro, Lewis Hamilton ha sido nombrado como el atleta más comerciable del mundo por encima de otros 49 deportistas. Después de diez años, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y actual piloto de Ferrari se ha convertido en todo un referente del ámbito deportivo y el mejor atleta para las marcas. Con este nuevo reconocimiento, se convierte en el cuarto atleta de la historia de los 50MM en alcanzar el primer puesto en dos ocasiones.

Hamilton nació en 1985 en Stevenage, una ciudad pequeña de Inglaterra. Desde niño, tenía una obsesión: ser piloto de Fórmula 1. Su padre, Anthony, trabajaba en varios empleos a la vez para pagarle los karts y las carreras. Con apenas 10 años, el británico se acercó al por entonces jefe de McLaren y le dijo: "Algún día correré para ti" y, tres años después, el equipo británico lo fichó para su programa de jóvenes talentos.

En 2007 debutó en Fórmula 1 y, un año después, con apenas 23 años se convirtió en el campeón del mundo más joven en ese momento. En 2013, se fue a Mercedes con el que consiguió ganas siete campeonatos mundiales, empatando con Michael Schumacher. Mas allá de su labor como piloto, Lewis Hamilton usa sus redes sociales para hablar de diversidad, racismo y bienestar animal. Además, fundó Misión 44, una iniciativa para brindar oportunidades educativas y laborales a jóvenes desfavorecidos.

Top 5 de atletas más comerciales