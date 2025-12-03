La cuantiosa multa impuesta a dos empresas relacionadas con el GP de Países Bajos

Las autoridades neerlandesas han impuesto multas de más de 830.000 euros a una agencia de empleo temporal y a la empresa que subcontrató sus servicios por emplear a 60 extranjeros sin permiso de trabajo durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Zandvoort el año pasado, informó este miércoles la Inspección de Trabajo de Países Bajos.

Los trabajadores, en su mayoría colombianos, fueron destinados a tareas de lavado de vajilla, ayuda en cocina y apoyo en servicios de hostelería y catering durante el evento, el Gran Premio de Fórmula 1 de Zandvoort (Dutch Grand Prix), uno de los mayores acontecimientos deportivos del país. Ninguno de ellos contaba con un permiso de trabajo, un requisito obligatorio para trabajadores de fuera de la Unión Europea (UE).

La agencia de empleo, de Róterdam, ha sido multada con 427.500 euros por violar la Ley de Trabajo de Extranjeros, mientras que la empresa que los subcontrató deberá pagar 405.000 euros al no cumplir con su obligación de verificar la identidad de los trabajadores y asegurarse de que tenían autorización legal para trabajar.

Además de las multas, ambas compañías han recibido una advertencia de "cierre preventivo", una medida que da poder a la Inspección de Trabajo para suspender sus actividades si en los próximos cinco años se detectan nuevas infracciones similares. Según el organismo, emplear a más de 20 extranjeros sin permiso se considera una infracción "grave".

La Inspección recordó que en 2024 ya detectó irregularidades en el montaje del mismo evento, cuando descubrió violaciones de las normas europeas sobre trabajadores desplazados en la propia UE. Además, indicó que este año volvió a realizar controles durante la edición 2025 del Gran Premio, encontrando a varios menores, incluidos dos de 15 años, trabajando jornadas excesivas y turnos nocturnos, lo cual está prohibido por la Ley de Horarios Laborales.

En una inspección paralela, los agentes también descubrieron a una persona que se hacía pasar por otra y tampoco tenía derecho a trabajar en Países Bajos, un caso que sigue bajo investigación, pero es una situación que afecta a otra agencia distinta a la sancionada este año.

La Inspección neerlandesa ha aumentado el control sobre las empresas que operan en eventos masivos, especialmente en sectores como hostelería, logística y servicios, donde se detectan con frecuencia abusos laborales y contratación irregular de trabajadores extranjeros, tanto de fuera como dentro de la UE