El desconcertante aviso de un ex comisario de la F1 a Aston Martin: "Deben deshacerse de Alonso..."

Johnny Herbert, comisario y comentarista no es precisamente el mejor amigo de Fernando Alonso y ya han tenido varios enfrentamientos. El pasado mes de enero, por suerte para el asturiano, la FIA puso fin a su andadura en la Fórmula 1. La FIA anunció que el ex piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert ya no desempeñará funciones de comisario en los fines de semana de gran premio. Herbert ha sido una figura destacada en la sala de comisarios durante los últimos 15 años.

La FIA consideró que sus compromisos con los medios -donde participa como comentarista- no podían coexistir con sus funciones como comisario, lo que llevó a ambos a poner fin a su colaboración.

Pero a pesar de su despido, Alonso no se libra de su archienemigo que no desaprovecha una oportunidad para atizarle.

"Deben despedir a su hijo"

Hace unas días, Ralf Schumacher dictaba sentencia: si el jefe de Aston Martin, Lawrence Stroll, quiere alcanzar su objetivo de llegar a la cima de la Fórmula 1 con los British Racing Greens, tendrá que despedir a su hijo Lance. Sin embargo, Herbert ve las cosas de otra manera y aconseja deshacerse del veterano Fernando Alonso en caso de duda.

"Si realmente quiere convertirse en campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo", dirigió recientemente el duro consejo del experto de Sky, Ralf Schumacher, al jefe de Aston Martin, Lawrence Stroll, a través de Bild .

"Su hijo, Lance Stroll, lleva años con el habitáculo de su Aston Martin tan seguro como un funcionario jubilado con su pensión. Muchos expertos tienen un gran interrogante sobre la carrera deportiva de Lance Stroll. El canadiense, aunque lleva en la Fórmula 1 desde 2017, es conocido por sus errores espeluznantes y prácticamente siempre es más lento que su vecino de garaje Fernando Alonso , que ya acumula 43 años de experiencia en las carreras asturianas. El padre tiene que decidir: sentimiento o éxito. Si va en serio, tiene que replantear por completo la dupla de pilotos para 2026", exigió Schumacher.

Max Verstappen ha sido mencionado repetidamente en Aston Martin en los últimos meses. Sin embargo, la superestrella no estará disponible hasta 2027 y definitivamente permanecerá en Red Bull la próxima temporada.

El dos veces campeón del mundo Alonso tiene contrato con Aston Martin hasta 2026 pero a diferencia de Schumacher, el experto británico en F1, Johnny Herbert, "le mostraría la puerta de salida al Matusalén de los pilotos, y no al hijo del jefe".

"Lance recibe muchas críticas, pero no está lejos lejos de Fernando Alonso, a quien todo el mundo todavía tiene en demasiada alta estima", dijo Herbert en el Grosvenor Casino .

En Aston Martin, hay que tener en cuenta el "problema de la edad", dijo el piloto de 61 años. "Alonso tiene 43 años. ¿Es Fernando el Fernando que ganó dos campeonatos mundiales? Diría que no. Era especial en aquella época; lo que hizo con el coche en aquel entonces fue increíble".

En su opinión, el tiempo de Alonso se acaba, "y eso significa que tenemos que ver qué beneficia al equipo", dijo Herbert. Stroll ha demostrado "que es tan bueno como Fernando actualmente e incluso podría mejorar un poco", según la evaluación del excomisario de la FIA.

Si Max Verstappen realmente tuviera opciones de llegar en Aston Martin, Herbert lo desbancaría. "¿Preferiría a Max antes que a Fernando? Sí, lo preferiría", sentenció