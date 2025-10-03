Desvelan la realidad de Adrián Newey en Aston Martin: "No habla con nadie..."

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin ha sido uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey para desembarcar en el equipo de Fernando Alonso, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Han pasado más de 40 años desde que Adrian Newey dio sus primeros pasos en esta industria con el proyecto March IndyCar. Y ahora, ya con 66 años de edad, el ingeniero inglés asume uno de los últimos retos de su carrera en la Fórmula 1, con la vista puesta en el nuevo reglamento de 2026, posiblemente el más complejo y sofisticado en la historia.´

Un absoluto secreto

Aston Martin atraviesa una de las temporadas más discretas de los últimos años en el Mundial de F1 con su ingeniero estrella centrado en el monoplaza de 2026. Un trabajo que lo mantiene aislado del resto de la escudería para preservar sus secretos. Una obsesión por salvaguardar sus avances que le han llevado incluso a eliminar cualquier tipo de contacto, tal y como ha revelado Felipe Drugovich, piloto probador de Aston Martin, en 'Daily Express'.

El piloto reserva del equipo verde ha revelado que el legendario aerodinámico Adrian Newey "no está compartiendo" su trabajo con el resto del equipo mientras se prepara para el nuevo reglamento técnico de la Fórmula Uno. De hecho asegura que solo ha tenido contacto con el piloto de 66 años una vez durante la temporada 2025.

Newey fue fichado por Red Bull en septiembre de 2024, poniendo fin a una colaboración de 18 años con la escudería de Milton Keynes que le valió ocho títulos del Campeonato de Pilotos y seis del Campeonato de Constructores. Comenzó su trabajo a principios de marzo, centrándose en el primer Aston Martin que se adhiera al nuevo reglamento técnico, que entra en vigor en 2026.

Un solo contacto en la temporada

Drugovich ha revelado que solo tuvo una interacción con el gurú del diseño de la F1. "Literalmente, todo el contacto que tuve con él fue en Silverstone, cuando estuvo en la pista", declaró a Express Sport antes del Gran Premio de Singapur.

"Me presenté y le dije: "Mucho gusto", y ese fue el único contacto que tuve. Y creo que fue todo lo que hablé con él. Pero creo que eso también es bueno, porque está muy concentrado en lo que hace. No habla con nadie del equipo. Nadie sabe lo que hace".

Algo que el piloto admite que no tiene por qué ser algo negativo. "O sea, todo el mundo sabe que trabaja pero no lo comparte con nadie, lo cual es bueno, está muy concentrado en eso. Y por eso, también espero que a Aston Martin le vaya bastante bien el año que viene", añadió.

Un progreso del que no disfrutará debido a sus nuevos proyectos. La temporada 2026 verá el primer Aston Martin de Newey en la pista, Drugovich se embarcará en su propia aventura. El piloto de 25 años se ha comprometido con su primer puesto a tiempo completo en el automovilismo desde que ganó la Fórmula 2 en 2022, fichando por el programa de Fórmula E de Andretti.