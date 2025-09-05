Fernando Alonso se frota las manos: fichaje estrella para completar el dream team de Aston Martin

El pasado mes de julio el paddock de la Fórmula 1 se veía sacudido con la abrupta salida de Christian Horner de Red Bull Racing. Horner fue despedido de Red Bull después de 20 años como director del equipo. El piloto de 51 años había sido el único director de equipo de Red Bull desde su primera temporada de Fórmula 1 en 2005.

El despido de Horner se producía 17 meses después de que una colega le acusara de "comportamiento inapropiado". Horner fue absuelto dos veces de las reclamaciones por la empresa matriz del equipo, Red Bull GmbH pero la tensión en la escudería acabó por precipitar su salida.

Con un salario superior a los 9 millones de euros, Horner lideró el Red Bull con sede en Milton Keynes desde su llegada a la parrilla en 2005 y ha supervisado un gran período de éxito. Red Bull ha ganado siete campeonatos de pilotos y seis campeonatos de constructores bajo su mando y ganaron 21 de las 22 carreras en las que Verstappen reclamó el título de pilotos la temporada pasada.

Un balance por el que no sería una sorpresa para nadie ver a Christian Horner regresar al paddock después de su salida de Red Bull.

El personal senior de Red Bull decidió relevar a Christian Horner de sus funciones como director del equipo después del Gran Premio de Gran Bretaña de esta temporada.

¿Desembarco en Aston Martin?

Como era de esperar, desde que Horner dejó Red Bull, ha estado vinculado con casi todos los equipos del paddock. Cadillac se ha distanciado de trabajar con él mientras se preparan para su primera campaña de F1 en 2026. También se ha vinculado a Horner con la posible compra de una participación en Alpine, pero el periodista Joe Saward ha revelado que otro equipo podría llevarse el gato al agua cuando habló con fuentes en el paddock en el Gran Premio de Holanda .

En su blog, Saward -que cuenta con importantes contactos en la F-1- proporcionó más detalles sobre el posible próximo movimiento en la carrera de Horner.

Según el reputado periodista, Horner prefiere tener una participación en un equipo de Fórmula 1 en su regreso a este deporte.

El equipo Aston Martin, valorado en 1.600 millones de libras , tiene muchos accionistas y "algunas historias que circulan en Zandvoort sugieren que Horner 'podría ir' a 'gestionar el equipo' en el futuro.

También se ha sugerido que Horner podría "tomar una opción para adquirirlo en el futuro", aunque esto probablemente dependería de dónde provenga su financiación inicial.

Lawrence Stroll ha formado un equipo increíble en Aston Martin, que incluye la incorporación de Adrian Newey de Red Bull y una próxima asociación con Honda a partir de 2026 en adelante.

Horner tiene mucha experiencia trabajando con Newey y Honda, y eso podría alentar a Stroll a explorar un posible acuerdo con el hombre de 51 años.

¿Newey-Horner?, Alonso ya se frota las manos.