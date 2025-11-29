Fórmula 1: Piastri recorta puntos a Norris en la carrera Sprint

El título está en juego y hoy, en Catar, comenzaba la recta final del campeonato con Norris, Piastri y Verstappen luchando por la corona. Todo arrancó con la disputa de la carrera Sprint, en la que Piastri logró la “pole” por delante de Russell y Norris. El peor parado en la clasificación fue Verstappen, que acabó sexto y fue capaz de remontar hasta el cuarto puesto, aunque no le sirvió de mucho porque su objetivo era terminar por delante de los McLaren.

Piastri ganó sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Russell fue segundo por delante de Norris, que no pudo, ni quiso, arriesgar demasiado. Quedó por delante de Verstappen y cumplió su primer cometido. Piastri recortó dos puntos a Norris, que todavía conserva una ventaja de 22 puntos. Alonso salía cuarto, pero su rendimiento no fue bueno y, además, cometió un error de conducción impropio de él, lo que le hizo perder una posición, al margen de las que ya había cedido en la salida frente a los superiores Red Bull. Acabó séptimo, mientras que Sainz terminó justo detrás.

Así lo hemos contado:

Lando Norris defiende el liderato y busca sellar el campeonato en su primer 'match ball' este fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la penúltima prueba de la presente temporada, que se disputará además con el formato al sprint y tendrá 33 puntos en juego. En una carrera de sprint de la Fórmula 1, se reparten puntos entre los ocho primeros clasificados, otorgando 8 puntos al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta 1 punto para el octavo clasificado. Esto proporciona una oportunidad adicional para sumar puntos en este decisivo final de campeonato.

Carrera al Sprint en Lusail: GP de Qatar de Fórmula 1 2025, en vivo online