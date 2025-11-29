GP Qatar
Fórmula 1: Piastri recorta puntos a Norris en la carrera Sprint
El australiano ganó por delante de Russell y Norris y reduce la distancia a 22 puntos. Mañana la carrera comenzará a las 17:00h
El título está en juego y hoy, en Catar, comenzaba la recta final del campeonato con Norris, Piastri y Verstappen luchando por la corona. Todo arrancó con la disputa de la carrera Sprint, en la que Piastri logró la “pole” por delante de Russell y Norris. El peor parado en la clasificación fue Verstappen, que acabó sexto y fue capaz de remontar hasta el cuarto puesto, aunque no le sirvió de mucho porque su objetivo era terminar por delante de los McLaren.
Piastri ganó sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Russell fue segundo por delante de Norris, que no pudo, ni quiso, arriesgar demasiado. Quedó por delante de Verstappen y cumplió su primer cometido. Piastri recortó dos puntos a Norris, que todavía conserva una ventaja de 22 puntos. Alonso salía cuarto, pero su rendimiento no fue bueno y, además, cometió un error de conducción impropio de él, lo que le hizo perder una posición, al margen de las que ya había cedido en la salida frente a los superiores Red Bull. Acabó séptimo, mientras que Sainz terminó justo detrás.
Lando Norris defiende el liderato y busca sellar el campeonato en su primer 'match ball' este fin de semana en el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la penúltima prueba de la presente temporada, que se disputará además con el formato al sprint y tendrá 33 puntos en juego. En una carrera de sprint de la Fórmula 1, se reparten puntos entre los ocho primeros clasificados, otorgando 8 puntos al primero, 7 al segundo, y así sucesivamente hasta 1 punto para el octavo clasificado. Esto proporciona una oportunidad adicional para sumar puntos en este decisivo final de campeonato.
Carrera al Sprint en Lusail: GP de Qatar de Fórmula 1 2025
Triunfo de Piastri en la carrera Sprint
El de McLaren gana por delante de Russell y Norris. Recorta dos puntos a su compañero y rival. Verstappen fue cuarto. Alonso, 7º.
Dos vueltas para el final
La carrera entra en su recta final.
Piastri manda
No hay cambios en la clasificación. El de McLaren manda con rotundidad. Nadie le hace frente y Russell parece conformarse con el segundo puesto.
Antonelli supera a Alonso
El asturiano cometió un error de conducción, se salió en la entrada en meta ligeramente y Antonelli aprovechó para pasarle.
Así fue la salida
¿Hay problemas de degradación?
Los pilotos bajan el ritmo mucho y desde las radios previenen de una fuerte degradación.
Pelotón estirado
Piastri lidera y no parece que se vayan a producir más adelantamientos.
Tsunoda, quinto por delante de Alonso
El de Aston Martin puede adelantar al japonés. Restan 10 giros.
Adelantar es imposible
De momento, de los de arriba, el único que ha perdido posiciones ha sido Alonso: dos.
Verstappen se aleja de Norris
El de Red Bull ya no tiene DRS con Norris y eso le aleja del posible adelantamiento.
La carrera se estabiliza
Piastri
Russell
Norris
Verstappen
Tsunoda
Alonso
Norris se defiende de Verstappen
El de Red Bull ataca pero todavía se queja del rebote del coche en pista.
Piastri manda
El de McLaren lidera con comodidad la carrera.
Verstappen empieza el ataque a Norris
Ya le ha mostrado el morro de coche en la frenada del final de recta.
Circuito complicado para los adelantamientos
De momento no hay grandes cambios de posiciones.
Ya está disponible el DRS.
Verstappen ya es 4º
Empieza la batalla.
Salida!!!!!
Alonso pierde posición!!!! Piastri manda!!!!
Todos salen con neumático medio
Igualdad de neumático en las primeras posiciones.
¿Quién sale desde boxes?
Stroll
Hamilton
Gasly
Colapinto
Neumáticos: Piastri con Medios
Piastri y Russell saldrán con medios, al igual que Verstappen y Alonso.
¿Cómo es el circuito?
Tiene 5,4 kilómetros de longitud, una larga recta y curvas de amplio radio, muy rápidas y sin grandes frenadas.
¿Aguantará Alonso?
Tiene el podio al alcance, pero por detrás vendrán Verstappen y Antonelli con coches mejores, en teoría.
Newey, en Qatar
El genio del diseño está presente en Qatar. Empieza a tomar posiciones para tomar la dirección del equipo, aunque es cierto que estaba prevista su llegada al circuito.
17 minutos para que arranque la carrera
Los pilotos ya están formando parrilla. En menos de 17 minutos rugirán los motores.
Verstappen, el que más tiene que arriesgar
El de Red Bull no tuvo una buena clasificación. Habrá cambiado los reglajes porque no estaba contento con el rendimiento del coche. Puede que lo haya mejorado o todo lo contrario, como ocurrió en Brasil. Arranca 6º y tiene que escalar posiciones.
¿Cuántos puntos hay en juego hoy?
El reparto de puntos en la carrera Sprint es así:
8 puntos para el ganador y así sucesivamente hasta el octavo clasificado que suma un solo punto.
Alonso, los 44 años y el jet lag
Así fue el vueltón de Alonso
Parrilla de salida Carrera Sprint
Piastri
Russell
Norris
Alonso
Tsunoda
Verstappen
Antonelli
Sainz
Leclerc
Albon
Hadjar
¿Habrá lucha entre los pilotos de McLaren?
Nunca se sabe, pero Norris tiene 24 puntos de ventaja y no debería entrar en peleas absurdas con su compañero de equipo.
¿Puedes ser Norris campeón hoy?
No. El inglés no tiene la ventaja suficiente para ser campeón hoy tras la carrera Sprint. Eso sí, en caso de que Piastri y Verstappen abandonaran, la carrera de mañana podría ser un trámite.
Alonso, 4º
El asturiano nunca falla si e coche va medianamente bien. Partirá cuarto y el podio no está descartado.
Bienvenidos a Qatar
La temporada 2025 de la Fórmula 1 entra en su recta final. Dos fines de semana consecutivos y el título todavía está en juego: Norris, Verstappen y Piastri son los candidatos, aunque el ingles parte con una ventaja de 24 puntos. La carrera Sprint arranca a las 15:00h.
