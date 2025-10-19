F-1
Gran Premio de Estados Unidos, en directo: decimonovena prueba del Mundial de Fórmula 1
La batalla entre los pilotos de McLaren por llevarse el Mundial vuelve a acaparar el protagonismo en Austin
La Fórmula regresa con el GP de Estados Unidos, decimonovena prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito de las Américas. Oscar Piastri llega como líder de la clasificación con 336 puntos en su casillero con una corta ventaja sobre su compañero en Mc Laren, Lando Norris, que es segundo con 314 en su haber y solo 22 puntos de diferencia (5 victorias y 14 podios). Max Verstappen (Red Bull) que busca seguir mejorando tras acabar segundo en Singapur suma 273 puntos en la tercera posición, con 4 victorias y 9 podios en su haber.
Al acecho del Top10
No es lo que los aficionados españoles y el propio equipo esperan cuando empieza cada temporada, pero lo cierto es que Fernando Alonso podría hoy colocarse en el Top10 de la clasificación de pilotos. Para eso necesita sumar tres más que Nico Hulkenberg, que es décimo con 37 unidades ahora mismo, por las 34 del asturiano. Los Kick Sauber no están encontrando la tecla en las últimas carreras, mientras que el AMR 25 parece defenderse mejor, aun con todas sus limitaciones.
Alonso sale 10º, veremos si puede aguantar la posición de puntos.
¡Bienvenidos al Mundial de Fórmula 1!
¡Buenas tardeeeeeeeeeeees, ya casi se va yendo el sol en algunas partes del país... y aquí nos ponemos a tope con una nueva entrega del Mundial de Formula 1. La clasificación de pilotos está que arde y Fernando Alonso y Carlos Sainz volverán a batallar para sumar puntos. ¡Vamos allá!
✕
Accede a tu cuenta para comentar