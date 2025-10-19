La Fórmula regresa con el GP de Estados Unidos, decimonovena prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito de las Américas. Oscar Piastri llega como líder de la clasificación con 336 puntos en su casillero con una corta ventaja sobre su compañero en Mc Laren, Lando Norris, que es segundo con 314 en su haber y solo 22 puntos de diferencia (5 victorias y 14 podios). Max Verstappen (Red Bull) que busca seguir mejorando tras acabar segundo en Singapur suma 273 puntos en la tercera posición, con 4 victorias y 9 podios en su haber.

GP Estados Unidos 2025 GraphicNews