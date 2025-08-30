Gran Premio de Países Bajos: McLaren, Piastri, Norris y los demás

La F1 regresa este fin de semana a la actividad en el Gran Premio de Países Bajos, la casa de los aficionados de Verstappen, aunque esta vez el protagonismo naranja no es suyo, sino del naranja de los coches de McLaren, que volvieron a copar la primera fila de la parrilla de salida. Piastri marcó la «pole» por delante de Norris, que mandó en todas las sesiones libres previas y, cuando llegó la hora de la verdad, le faltaron 12 milésimas. Hoy habrá batalla entre ambos, sobre todo, en las primeras vueltas o desde la misma salida, porque el circuito de Zandvoort es algo similar a Mónaco o Hungaroring, en el que los adelantamientos son muy complicados a excepción del final de recta, pero hay que arriesgar mucho.

Restan diez carreras para el final de temporada y desde ya cualquier punto o cualquier error puede equilibrar la balanza entre un piloto u otro. Tanto el Mundial de Constructores como el de Pilotos es ya cuestión de McLaren, que domina el primero y sus pupilos se jugarán la corona, dejando fuera ya a Verstappen y otros. El «resto del mundo» empieza a pensar en 2026 y de hecho algunos equipos ya prueban algunas piezas a nivel aerodinámico. Verstappen fue tercero por delante de un increíble Hadjar, Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson y Sainz. El madrileño parece haber vuelto más entonado y debería cerrar el año con una actuación contraria al inicio de campaña, que fue desconcertante en un piloto como él. La décima plaza fue para Fernando Alonso, que reconoció haber rodado con menos gasolina en los libres y eso levantó falsas esperanzas. No se esperan condiciones cambiantes para la carrera, por lo que el orden final puede ser muy parecido.

GP de Países Bajos. Parrilla de salida

1. Oscar Piastri (Aus/McLaren)1.08.662

2. Lando Norris (Gbr/McLaren)1.08.674

3. Max Verstappen (Ner/Red Bull)1.08.925

4. Isak Hadjar (Fra/RB)1.09.208

5. George Russell (Gbr/Mercedes)1.09.255

6. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)1.09.340

7. Lewis Hamilton (Gbr/Ferrari)1.09.390

8. Liam Lawson (Nz/RB 1.09.500

9. Carlos Sainz (Esp/Williams)1.09.505

10. Fernando Alonso (Esp/Aston Martin)1.09.630