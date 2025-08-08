Karting, sol y... ¿super yate?: así serán las vacaciones de Fernando Alonso

Fernando Alonso afronta el parón veraniego de la Fórmula 1 tras un fin de semana mágico para el asturiano precisamente cuando celebraba su 44 cumpleaños. El ovetense se irá de vacaciones con una sonrisa después de haber conseguido sumar un Top5 que le permitió incluso soñar con algo más.

Un merecido descanso

Fernando Alonso volvió a sacar el amplio catálogo de sus recursos de conducción y dejó una gran carrera gestionada con inteligencia, «manos», conocimiento y control de la situación estratégica. Se inventó un quinto puesto el sábado gracias a un coche que, sin saberlo la propia escudería, fue competitivo en el circuito de Hungaroring después de rozar el ridículo una semana antes en Spa-Francorchamps.

El asturiano, que disfruta ya de un merecido descanso ilusionado con las mejoras de Aston Martin, ha revelado cuales son sus planes durante estas vacaciones. Tras la carrera el piloto fue cuestionado por sus planes y confesó como es su jornada de descanso ideal. «Antes, hacía karting, porque era algo que casi no hacía cuando viajaba fuera de España. Ahora, diría que lo ideal es karting por la mañana y aprovechando la tarde para descansar por completo. La playa, algo así, pero al sol».

«Para ser sincero, no he pensado mucho en qué haré en vacaciones y no tengo grandes planes. Después de tantas carreras, dobles jornadas, agendas apretadas… Cuando llega el verano, suelo preferir quedarme en casa en lugar de hacer las maletas y coger un avión. «Estaré entre España y Mónaco, muy tranquilo, creo», concluyó el asturiano, que espera una mejor segunda parte de la temporada 2025, con un equipo que ha evolucionado mucho, y para bien, en las últimas fechas.

Y su estancia en Mónaco le permitirá además disfrutar de otra de sus grandes pasiones: su impresionante yate que en más de una ocasión hemos visto en el lujoso puerto del Principado.

Toda un joya ecológica

Con un precio que ronda los cuatro millones de euros, el 60 Sunreef Power Eco de Fernando Alonso es un yate a motor versátil y responsable con el medioambiente ofrece total libertad de personalización. Esta embarcación de lujo está equipada con las últimas tecnologías innovadoras para conseguir la máxima eficiencia energética y un gran rendimiento.

El sistema de energía solar de última generación patentado de Sunreef Yachts en el 60 Sunreef Power Eco cubre hasta 68,6 m² de superficie a bordo, extendiendo la generación de energía solar a 13kWp. Los paneles solares están completamente integrados con los costados del casco, la superestructura y las áreas curvas en todo el yate.

El 60 Sunreef Power Eco utiliza motores eléctricos de última generación alimentados por el banco de baterías ultraligeras dedicadas para una navegación silenciosa y sin vibraciones. Con características ecológicas que incluyen generadores eólicos y materiales de acabado eco-responsables, el 60 Sunreef Power ofrece una experiencia de crucero sostenible de 360°.

El super yate de Fernando Alonso Sunreef Yatchts, larazon

Cuenta con siete dormitorios con cama de matrimonio –uno de ellos de forma opcional para la tripulación–, y un octavo con una cama individual. Además, cada uno de ellos cuenta con un baño completo con aseo y ducha. También dispone de salón, cocina y zona de cóctel. El 60 Sunreef Power ofrece un increíble potencial de personalización con infinitas opciones de diseño y una infinita variedad de decoraciones. Los espacios de vida exteriores cuentan con un gran flybridge, una terraza de proa de manga completa y una cabina de popa. Premiado con el premio al Mejor Catamarán Propulsado por Motor en los World Yachts Trophies, el concepto 60 Sunreef Power también incorpora un garaje y una plataforma de popa.

Todo un lujo para regresar al Gran Circo con las pilas cargadas.