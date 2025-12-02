Lio monumental en la F-1: Red Bull recula tras las amenazas de muerte a un piloto

La batalla por el campeonato de Fórmula 1 está que arde, y los fallos, los rumores y las conspiraciones sobrevuelan cada carrera. El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó el Gran Premio de Qatar tras los fallos de estrategia de McLaren.

El mejor equipo del Mundial, campeón de Constructores los papaya, decidió de manera incomprensible no entrar a 'boxes' con el coche de seguridad y tuvo que pagar esa parada extra en las últimas vueltas. Pese a ser el mejor coche, el ritmo no fue suficiente como para mantenerse delante con ese déficit y Norris perdió su primera oportunidad matemática de ser campeón del mundo. El británico mantiene el liderato con 408 puntos y ahora Verstappen, quien no tiró la toalla una vez más, es segundo con 396, por los 392 de Piastri. El error de MacLaren convierte a Abu Dabi en una carrera de infarto en la que se decidirá el título. Norris llega a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre el ganador del Gran Premio de Qatar, Verstappen, y Oscar Piastri está cuatro puntos por detrás.

Pero al margen del resultado, el desenlace del Gran Premio de Qatar estuvo marcado por una nueva escalada en la tensión entre Red Bull y Mercedes, después de que Helmut Marko acusara a Kimi Antonelli de favorecer a Lando Norris en la última vuelta, lo que provocó una respuesta contundente de Toto Wolff. La controversia se sumó a una carrera ya alterada por el accidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg, que obligó a los equipos a replantear sus estrategias y dejó a Red Bull en una posición ventajosa frente a McLaren.

La sombra de la conspiración

En la penúltima vuelta, Antonelli se salió en una curva, lo que permitió a Norris adelantarlo y ganar una posición crucial para la lucha por el campeonato. Marko sugirió que no fue un error, sino un acto deliberado, e incluso afirmó que Antonelli le hizo señas para que pasara dos veces.

Una declaración que enfureció al director de Mercedes, Toto Wolff, que la calificó de de "absoluta tontería" y "estúpida". Señaló que Mercedes competía estrechamente con Red Bull por el segundo puesto del campeonato de constructores y que no perdería puntos intencionadamente.

Sin embargo, Red Bull mantuvo una denuncia que ha tenido graves consecuencias.

Acoso online y Amenazas de muerte

Mercedes se ha dirigido a la FIA, el organismo rector del automovilismo, después de que Kimi Antonelli fuera objeto de abuso en redes sociales tras el incidente durante el Gran Premio de Qatar del domingo. Antonelli, de 19 años, perdió el cuarto lugar en la última vuelta ante el líder del campeonato de pilotos, Lando Norris, después de salirse en la curva 10.

La posición extra ganada por Norris ahora significa que sólo necesita terminar tercero en la final de este fin de semana en Abu Dhabi para asegurar su primer título mundial, por delante de Max Verstappen de Red Bull (que ganó en Qatar) y su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.

Mercedes afirma que hubo un aumento del 1100 % en los comentarios abusivos en comparación con lo que se suele ver en un gran premio. Varios comentarios incluyeron amenazas de muerte dirigidas al italiano. También se marcaron 330 comentarios adicionales “graves o sospechosos” a través de los canales de redes sociales de Mercedes. El acoso fue tal que Antonelli, que sustituyó a Hamilton en Mercedes, suprimió su foto de perfil de Instagram.

Las personas informadas sobre la decisión de Mercedes han indicado que el equipo compartirá el abuso y las cifras con la FIA para su campaña Unidos Contra el Abuso Online, una iniciativa fundada en 2023 por el organismo rector para erradicar el discurso de odio en línea en todos los deportes.

En un comunicado al respecto, el organismo que dirige la Fórmula 1 declaró: «La FIA, y su campaña Unidos Contra el Abuso en Línea, condena el abuso y el acoso en cualquier forma. Sigue siendo fundamental que todos los que participan en nuestro deporte puedan hacerlo en un entorno seguro y respetuoso. Apoyamos a Kimi Antonelli e instamos a la comunidad en general, tanto online como offline, a tratar a los pilotos, equipos, oficiales y a todo el ecosistema deportivo con el respeto y la compasión que merecen”.

Antonelli, quien reemplazó a Lewis Hamilton en Mercedes, cambió su foto de perfil en Instagram a negro luego de un torrente de ataques en línea.

La marcha atrás de Red Bull

Mercedes ha identificado “más de 1.100 comentarios graves o sospechosos”, “varios de los cuales eran amenazas de muerte”, en las cuentas de redes sociales de Antonelli.

Ante los brutales ataques al joven piloto. Red Bull se ha visto obligada a recular y a emitir un comunicado. "Los comentarios realizados antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar, que sugerían que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos. Las imágenes de repetición muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea", afirman.

Con solo una carrera por disputar, el Mundial está que arde.