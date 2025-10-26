Directo
GP de México, en directo hoy: vigésima cita del mundial de Fórmula 1
Tras la exhibición de Verstappen en Austin, el 'Gran Circo' aterriza en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, uno de los escenarios más espectaculares del campeonato
El Gran Circo aterriza en México cuando el Mundial ya es cuestión de tres, no de dos. Tras la exhibición y doblete de Max Verstappen en Austin, Lando Norris (2º) logró minimizar los daños, mientras que Oscar Piastri cerró un complicado fin de semana en la quinta plaza, sumando solo 10 puntos en la clasificación general. Un escenario que convierte el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en un escenario clave en la lucha por el título.
GP de México 2025: vigésima cita del mundial de Fórmula 1, en vivo online
Llegan los coches a la línea de salida
Los pilotos están dando ya sus vueltas de reconocimiento previas a la carrera, y algunos de ellos se van parando en la línea de salida. Estamos a media horita para que arranque la carrera.
La máscara de luchador
Fernando Alonso se ha dejado ver por el paddock con una máscara de luchador, tan típica del mundo del espectáculo mexicano. Sabe el asturiano que no tiene una carrera fácil por delante.
Norris en la pole, Piastri no remonta
Lando vuelve a salir desde el primer puesto, esta vez con los dos Ferrari detrás. Además, tiene cierto margen con Verstappen, que saldrá desde la quinta posición. Más atrás arrancará Piastri, que solo pudo lograr la octava plaza en la Q3 de ayer. El Mundial se va a quedar en un pañuelo.
Sainz sale séptimo
El que sí parece retomar sensaciones en su monoplaza es Carlos Sainz, que vuelve a salir desde zona de puntos con el Williams. El madrileño puede dar un paso importante hoy para situarse entre los 10 mejores pilotos del Mundial.
Alonso, sin Q3
No remonta vuelo Aston Martin en estos últimos grandes premios. Fernando Alonso se quedó muy fuera de la Q3 y saldrá en la 14ª posición, lejos de los puntos. No obstante, el piloto asturiano está guerrillero y quiere estar atento a esa primera curva donde siempre pasa algo. Veremos si logra sacar ventaja ahí.
¡Bienvenidos al Mundial de Fórmula 1!
Buenas tardeeeeeeeeeees. Ya estamos en el Circuito Hermanos Rodríguez para la 20ª entrega del Mundial de Fórmula Uno. Desde ahora y hasta por lo menos las 11 de la noche vamos a estar al tanto de tooooodo lo que ocurra en la pista y el devenir de los pilotos españoles en carrera. ¡Vamos allá!
