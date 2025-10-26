GP de México, en directo hoy: vigésima cita del mundial de Fórmula 1

El Gran Circo aterriza en México cuando el Mundial ya es cuestión de tres, no de dos. Tras la exhibición y doblete de Max Verstappen en Austin, Lando Norris (2º) logró minimizar los daños, mientras que Oscar Piastri cerró un complicado fin de semana en la quinta plaza, sumando solo 10 puntos en la clasificación general. Un escenario que convierte el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en un escenario clave en la lucha por el título.

GP Ciudad de México GraphicNews

GP de México 2025: vigésima cita del mundial de Fórmula 1, en vivo online