La misión (casi) imposible de Max Verstappen para volver a ser campeón de Fórmula 1

La temporada 2025 de Fórmula 1 está viviendo una de las luchas más intensas de los últimos años. Con solo tres Grandes Premios por disputarse, el campeonato se ha reducido a un duelo abierto entre McLaren y Red Bull, con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen como protagonistas absolutos.

Tras la carrera en Interlagos, Norris lidera el mundial con 390 puntos, seguido de su compañero Oscar Piastri con 366 y, por detrás, un Verstappen que tras varias remontadas, se encuentra tercero con 341 puntos, es decir a 49 del líder. Aunque las especulaciones lo mantienen como una misión imposible, los números siguen postulando a los tres pilotos como posibles campeones. Con la tensión por los aires, cada punto resulta ser decisivo y más para el equipo austriaco.

Una remontada para la historia

Max Verstappen firmó una actuación espectacular en el Gran Premio de Brasil, remontando hasta subirse al podio en Interlagos. Lo que fue una de las carreras más caóticas de la temporada 2025, para el piloto de Red Bull supuso ir sorteando "obstáculos" durante 71 vueltas. A pesar del resultado en carrera, el fin de semana fue complicado para el neerlandés, que calificó de "incontrolable" su monoplaza en numerosas ocasiones.

Desde la salida, partía con desventaja. El equipo decidió efectuar una serie de cambios en su unidad de potencia y en el mapa de set-up, lo que le obligó a salir desde el pitlane. Luego, un pinchazo en su neumático delantero izquierdo le forzó a hacer una parada temprana. Aun así, llegó a superar a George Russell para colocarse tercero, a 10.7 segundos de Lando Norris.

La única posibilidad de Verstappen

Aunque Interlagos fue un auténtica locura en todos los sentidos, la situación de Verstappen en el mundial también se ha vuelto extremadamente complicada. A tan sólo tres Grandes Premios del final de temporada y 83 puntos en juego, el neerlandés se encuentra a 49 de Lando Norris, nuevo líder desde México. Esto deja claro que, más que habilidad al volante, lo que Max necesita es un milagro. Sin embargo, la matemática sigue dándole la oportunidad de alzarse con su quinto título mundial de Fórmula 1.

Las condiciones son extremas. Aunque Verstappen ganara todas las carreras que quedan, un segundo puesto para Norris le aseguraría automáticamente el campeonato. Por eso, la única esperanza para el piloto de Red Bull exige que sus rivales, es decir McLaren, cometan errores en los siguientes Grandes Premios.

Norris tendría que sufrir un DNF, no sumar puntos en la Sprint de Qatar y, terminar tercero o quinto en las pruebas restantes. Por su parte, Piastri debería limitarse a segundos y terceros puestos en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Solo bajo estas circunstancias, Max Verstappen se proclamaría campeón de F1 2025.

Próxima parada: GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se acerca y con él, se reaviva la expectativa sobre el rendimiento de Red Bull en uno de los circuitos urbanos más exigentes. Tras su quinta posición en 2024, el equipo austriaco sabe que es una oportunidad para conseguir un título esta temporada.

Las Vegas Strip Circuit, con sus 50 vueltas y 309,9 km de recorrido, es un trazado que exige precisión absoluta. Las largas rectas favorecen la potencia de motor y la efectividad del DRS, mientras que las frenadas y curvas cerradas demandan una aerodinámica equilibrada y una gestión precisa de los neumáticos.