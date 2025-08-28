Ocón se despacha agusto con Alpine y revela porque persisten los problemas en la escudería: "Es insano..."

En diciembre del año pasado los rumores se convirtieron en realidad. Alpine confirmaba que Esteban Ocon no participaría en la que debía ser su última carrera con el equipo: El GP de Abu Dhabi.

Jack Doohan, que debía ocupar el lugar de Ocon en la alineación del equipo para 2025, hacía su debut con el equipo una carrera antes. Alpine aseguró que Ocon había sido liberado de su contrato antes de lo previsto para que pudiera empezar a trabajar con su nuevo equipo, Haas, antes de lo previsto.

"Alpine anuncia la participación de su piloto reserva Jack Doohan en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 en lugar de Esteban Ocon. Este cambio libera a Esteban para conducir para Haas durante las pruebas de postemporada en Abu Dhabi" explicó el equipo franco-británico en un comunicado. Más tarde el mpropio Doohan sería desplazado por los malos resultados para poner a Franco Colapinto en su lugar.

Esta decisió puso fin a una relación que ya venía deteriorándose por los resultados y la dinámica interna del equipo.

Ahora, el piloto se muestra feliz con su nueva escudería y no ha dudado en rajar contra Alpine denunciando el ambiente "insano" en el equipo galo.

"No nos han escuchado"

“No nos han escuchado, por eso los problemas persisten. Comparado con mi experiencia anterior, ahora estoy en un entorno saludable. Para un piloto como yo -que pone su corazón y sudor en el trabajo, en hacerlo todo perfecto antes de salir a la pista-, cuando llegas y ves a alguien pensando en su check-in del lunes, es bastante duro. Y eso lo he visto en el pasado”, comenzó comentando Esteban Ocon sobre Alpine en una entrevista con Motorsport.

Más adelante, el piloto de Haas completó: “Si no hacemos algo bien, hablamos de ello y esperamos no repetirlo. Y lo debatimos de inmediato al final de la carrera. Esa es la clave, porque si no lo haces volverás a equivocarte“. Y finalizó: “No voy a decir que todo es perfecto en Haas. Hay cosas que debemos mejorar, obviamente. Pero tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar desde que me uní, y estamos avanzando. Estoy contento con la dirección que estamos tomando”.

Ocon asegura que quedó impresionado con Haas desde el principio, ya que el equipo rediseñó rápidamente su volante según sus preferencias personales.

“Diseñar un volante con doble embrague les llevó un mes, lo cual fue ridículo”, comentó el francés con entusiasmo. “Me sorprendió muchísimo, y nunca había visto a ningún otro equipo hacerlo, ni siquiera a los grandes con los que trabajé. Normalmente, eso lleva mucho tiempo”.

"Se decía que éramos el equipo más pequeño. Lo somos. Pero, ya sabes, algunas de estas reacciones son de primera", sentenció.