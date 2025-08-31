GP de Países Bajos de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera de Fórmula 1 2025

Después del clásico parón veraniego, la F1 retoma su ritmo frenético con la 15.ª cita de la temporada 2025 en el icónico trazado de Zandvoort. El nombre de redención está en boca de todos: Max Verstappen corre en casa, aunque McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris al frente, apuesta fuerte por prolongar su dominio.

El circuito neerlandés, de casi 4,26 kilómetros y con 14 curvas, exige altísima carga aerodinámica y apenas permite adelantamientos, algo que convierte la estrategia y la correcta gestión del desgaste de neumáticos en claves de la victoria.

En lo deportivo, Piastri lidera el Mundial por apenas nueve puntos sobre Norris, seguido de lejos por Verstappen. McLaren comanda también el campeonato de constructores con una ventaja notable.

Zandvoort, un circuito con historia y personalidad

Diseñado por John Hugenholtz y con sus orígenes en 1948, el trazado fue remodelado varias veces hasta extenderse a su longitud actual. Su vuelta a la Fórmula 1 en 2020 fue un retorno que trajo de nuevo su carácter único al calendario. Esta temporada plantea preguntas estratégicas fascinantes. Las condiciones meteorológicas, típicamente cambiantes en la costa holandesa, podrían alterar la ecuación: una sesión con lluvia podría trastocar el plan de neumáticos, favoreciendo sorpresas en la parrilla.

A esto se añade la tensión interna en McLaren y la presión de Verstappen ante su público: ¿será capaz el campeón del mundo de romper el duopolio naranja en casa?

Alonso y Sainz en busca de la remontada

Para los aficionados españoles, las esperanzas están puestas en Fernando Alonso y Carlos Sainz. Aston Martin y el bicampeón asturiano ven en Zandvoort una gran oportunidad. Tras lograr su mejor resultado de la temporada en Hungría, en un circuito con características algo desfavorables, el AMR25 podría adaptarse mejor a las exigencias del trazado holandés. Alonso, que sonreía cuando le preguntaban por la posibilidad de que lloviera en el circuito, ya logró un segundo puesto en Zandvoort en condiciones similares hace dos años. La experiencia y el talento del ovetense son factores a tener en cuenta en un fin de semana que se antoja incierto.

Por su parte, Carlos Sainz continúa su adaptación a Williams. Aunque el FW-47 no es el coche más idóneo para Zandvoort, el madrileño espera un fin de semana sin incidentes que le permita sumar puntos. "Soy optimista, un buen resultado aquí puede ser el punto de inflexión que necesitamos", afirmó Sainz. La escudería británica, una de las más legendarias de la parrilla, confía en el potencial de Carlos para escalar posiciones y revertir una racha de cuatro carreras sin puntos.

Horario y dónde ver online TV el GP de Países Bajos de F1

¿A qué hora es y dónde puedes seguir este gran duelo?

Viernes 29 de agosto:

Entrenamientos libres 1 a las 12:30 h (UTC+2)

a las 12:30 h (UTC+2) Entrenamientos libres 2 a las 16:00 h

Sábado 30 de agosto:

Entrenamientos libres 3 a las 11:30 h

a las 11:30 h Clasificación a las 15:00 h

Domingo 31 de agosto:

Carrera: 15:00 h, en directo desde Zandvoort (72 vueltas; algo más de 306 km).

En España, toda la acción, desde los libres hasta la carrera, se podrá seguir en DAZN F1, plataforma streaming que mantiene los derechos exclusivos. El acceso también está disponible a través del paquete “Motor” de Movistar Plus+.

Este domingo no es una carrera más: el Gran Premio de los Países Bajos reúne técnica, historia y jugadas maestras por la victoria. Zandvoort es un lienzo difícil de dominar, donde cada curva cuenta, cada estrategia puede inclinar la balanza y la presión del público marca la diferencia. A las 15:00 h sabremos si McLaren afianza su ventaja o si Verstappen revive ante su gente.