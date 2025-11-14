Los presuntos extorsionadores de la familia Schumacher vuelven al banquillo

El trío condenado el pasado mes de febrero por intentar extorsionar a la familia de la leyenda alemana de la Fórmula 1 Michael Schumacher vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a partir de este viernes, tras haber recurrido la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Wuppertal tanto ellos como la acusación particular.

El proceso de apelación se desarrolla ante la Audiencia Territorial de Wuppertal, que ha establecido de forma preliminar cinco vistas, la última de ellas el próximo 2 de diciembre, cuando se podría dar a conocer la sentencia, en un caso que ha atraído una gran atención mediática en Alemania.

Los tres hombres, que según la primera sentencia son culpables de haber exigido 15 millones de euros a cambio de no hacer públicas imágenes de la intimidad familiar del expiloto accidentado, fueron condenados a penas de entre seis meses y tres años de prisión.

Por ello, solo el considerado cerebro del chantaje, Yilmaz T., de 53 años, debía ingresar originalmente en prisión, aunque finalmente el hombre, portero de discoteca de profesión, quedó en libertad condicional a cambio del pago de una fianza de 10.000 euros.

En libertad condicional

Su hijo Daniel L., de 30 años, que al igual que su padre admitió los hechos, y Markus F., de 54, quien obtuvo las fotos aprovechándose de su trabajo como guardia de seguridad para la familia Schumacher, se hallan también en libertad condicional.

La familia, que actuó como acusación particular en el primer juicio, recurrió la sentencia con el objetivo de que Markus F. fuera condenado como cómplice y no sólo como colaborador, según declaró Corinna Schumacher al diario 'Bild' cuando apelaron la decisión del tribunal.

También los propios extorsionadores recurrieron la decisión del Tribunal Administrativo de Wuppertal con la meta de obtener condenas más bajas.

Desde fotos a lista de medicamentos

De acuerdo con la Fiscalía, Markus F., robó más de 1.500 archivos relacionados con el tratamiento médico de Schumacher, cuyo estado de salud se desconoce desde que sufrió un grave accidente de esquí en 2013, incluidos fotos, vídeos y listas de medicamentos.

Yilmaz T. intentó extorsionar a la familia, y amenazó con hacer públicos esos archivos en Internet si no le pagaban, con la ayuda de su hijo, que le creó una cuenta de correo electrónico para ello.