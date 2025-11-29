De la F-1 a prisión: un expiloto, amigo de Hamilton, detenido en una redada internacional

El expiloto alemán de Fórmula 1 Adrian Sutil ha sido detenido en la localidad de Sindelfingen, cerca de Stuttgart, como parte de una amplia operación policial internacional.

Según informó Bild, además de Alemania, también se realizaron registros simultáneos en Mónaco y Suiza, en el marco de una investigación por presunto fraude grave y malversación de fondos.

Sutil, que no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones, corrió en F1 entre 2007 y 2014.

Aunque nunca subió al podio, tuvo una trayectoria respetable en la F1. Terminó cuarto en el Gran Premio de Italia de 2009 y quinto tanto en el Gran Premio de Malasia de 2010 como en el de Mónaco de 2013. Ostenta el récord de más participaciones sin podio: 128.

Fraude grave

Sutil, según revela el medio alemán, fue trasladado a una prisión preventiva en Baden-Württemberg. Un portavoz de la fiscalía de Stuttgart confirmó que existía una orden de detención pendiente contra él y que, tras su arresto, compareció de inmediato ante un tribunal y un juez ordenó mantenerlo bajo custodia.

Por el momento, las autoridades no han revelado las circunstancias exactas de la detención ni más detalles sobre la investigación, que se centra en sospechas de "fraude grave organizado y malversación en asociación".

En los últimos años, Sutil se había dedicado al comercio de automóviles exclusivos, aunque no está claro si esta actividad está relacionada con las acusaciones actuales.

El escándalo de Shanghai

No es la primera vez que Adrian Sutil se ve envuelto en polémicas. En 2011, Sutil estuvo involucrado en un incidente en un club nocturno de Shanghai cuando un ejecutivo del equipo Lotus, Eric Lux, resultó herido con una copa de champán.

Lewis Hamilton , su mejor amigo en la parrilla en ese momento, también estaba en el club, pero no hay sugerencias de que tuviera alguna participación.

El alemán fue declarado culpable de lesiones graves en 2012 y recibió una sentencia de 18 meses en suspenso con una multa.

Luego abandonó el deporte, pero regresó con Force India en 2013. Sutil y Hamilton habían sido buenos amigos desde sus días como compañeros de equipo en la F3, pero se desarrolló una ruptura entre ellos después de la controversia en Shanghai.

Hamilton fue citado como testigo del incidente, pero se negó a testificar en su nombre y luego cambió su número de teléfono móvil sin decírselo a Sutil. Sutil calificó al británico de "cobarde" por negarse a presentarse como testigo en la defensa.