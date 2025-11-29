Dos carreras, un sprint y 24 puntos de diferencia, no hay más. El Mundial de Fórmula 1 llega al Gran Premio de Qatar, penúltima prueba, con una expectación máxima y la lucha por el título de pilotos completamente abierta. El GP de Las Vegas cambió todo y lo que parecía que iba a ser una lucha con un claro favorito se ha apretado tras el gran recorte en Estados Unidos. La mayoría de los puntos se repartirán en la carrera del domingo, pero los del sprint pueden marcar la diferencia en el campeonato.

Una descalificación que lo cambia todo

Max Verstappen volvió a dar un golpe de autoridad en Las Vegas y lo hizo nada más empezar. Se colocó líder tras una gran salida en la que Norris le intentó cerrar y siguió su camino hasta ver la bandera a cuadros. La alegría por la victoria era grande, pero se multiplicó pocas horas después cuando la FIA comunicaba oficialmente la descalificación de los dos McLaren después de que las planchas de madera de los coches de Oscar Piastri y Lando Norris fueran revisadas y que en ambos casos se detectara una infracción del reglamento por no alcanzar la altura mínima.

El segundo puesto de Norris quedó en nada y el Mundial está en 24 puntos en dos carreras y un sprint. El británico lidera con esa ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, empatados a puntos. Las 19 vueltas del sprint servirán para que el neerlandés vuelva a probar los nervios de McLaren en busca de una remontada que sería absolutamente histórica. Esta lucha a tres promete un final de campeonato absolutamente apasionante.

Llega la "celebración" de Alonso

El Aston Martin volvió a ser un drama en Estados Unidos pese a que Fernando Alonso hicera magia sobre la lluvia en la clasificación y se quedó de nuevo sin puntuar. Fue directo y sarcástico tras la carrera: "Este está siendo un año muy complicado, estamos centrados en 2026. Estas carreras me las tomaré como celebración… por no conducir más este coche. En Qatar debemos vigilar el sprint y en Abu Dhabi habrá más celebración".

Sainz, final al alza

Si el final de temporada de Alonso está siendo dramático, el de Carlos Sainz está siendo ilusionante. Mientras Hamilton, su sustituto, se arrastra en Ferrari y vive su peor momento en la Fórmula 1, el madrileño volvió a mostrar su gran nivel en Las Vegas. La clasificación fue mágica y coló su Williams en una tercera posición muy por encima de sus posibilidades y en la carrera supo mantener la firmeza y acabó en quinto lugar tras la descalificación de los dos pilotos papaya.

Horario de la carrera sprint y la clasificación del GP de Qatar 2025 de F1

La carrera sprint (19 vueltas) y la clasificación del GP de Qatar tendrán lugar este sábado 29 de noviembre, en el Circuito de Interlagos a las 15:00h y 19:00h respectivamente, en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de Qatar de Fórmula 1 en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Fórmula 1. Esto significa que la carrera sprint y la clasificación se emitirán en DAZN F1, canal disponible a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores como Movistar u Orange con acuerdos de emisión.

