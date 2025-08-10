Sebastian Vettel insinúa su regreso a la Fórmula Uno

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de F-1, ha reconocido que se imagina poder asumir un futuro papel en el deporte, pero descartó volver como piloto. En declaraciones a la cadena pública alemana ZDF, Vettel dijo que su carrera como piloto había terminado, pero afirmó que pensaba que sería posible "asumir uno u otro papel en el futuro".

El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, describió anteriormente a Vettel como un posible sucesor. Vettel puso fin a su carrera en la F-1 a finales de 2022, citando el deseo de pasar más tiempo con su familia; él y su mujer Hanna tienen tres hijos. Recientemente, se especuló con la posibilidad de que Vettel compitiera en el Mundial de Resistencia (WEC). Vettel declaró a ZDF que una vez probó un coche de resistencia de Porsche por interés y que le gustó, pero hasta ahora no ha salido nada de ello.

El piloto de 38 años dijo que actualmente está ocupado con otras cosas. Se está formando para ser agricultor, participa en proyectos medioambientales y de sostenibilidad y es copropietario del equipo de vela alemán de SailGP.

El piloto argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine de F-1, sufrió un accidente en la curva 11 del circuito de Hungaroring (Hungría) durante un test, por el que tuvo que ser trasladado al centro médico, aunque no presenta ninguna lesión de gravedad. "Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien", informó Alpine a través de sus redes sociales.

El argentino, que se encontraba realizando una prueba con los compuestos Pirelli de cara a la temporada 2026, sufrió un accidente cuando circulaba en la curva once del circuito de Hungaroring, aunque no pasó a mayores. Como reportaron cuentas de aficionados en redes sociales, la peor parte se la llevó el monoplaza A525 en el que viajaba colapinto, con serios daños, principalmente en la parte frontal.

Tras la disputa del Gran Premio de Hungría, el pasado 3 de agosto, los tres pilotos de Alpine, junto al reserva Paul Aron, permanecieron en el mismo país para continuar con las pruebas.