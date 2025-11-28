El sueldazo de Adrian Newey, el "super jefe" en Aston Martin: esto es lo que gana al día... ¡Y a la hora!

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin se convirtió en uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcó en el equipo de Fernando Alonso el pasado mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Todas las expectativas de la escudería para 2026 pasan por su manos y Lawrence Stroll no ha dudado en darle aún más poder para culminar su proyecto. Adrian Newey, actual ingeniero jefe de Aston Martin, será en 2026 el nuevo jefe de equipo de la escudería británica. "En los últimos nueves meses he visto grandes talentos individuales en el equipo. Estoy ansioso de adquirir este nuevo rol para poner al equipo en la mejor posición para competir en 2026 con el desafío que enfrenta el cambio de regulación", expresó el británico, que sustituirá en el cargo a Andy Cowell, que se convertirá en el director de estrategia, en un comunicado del equipo.

Portazo a Horner

En la últimas semanas se había rumoreado con la llegada de Christian Horner como jefe de equipo, pero Aston Martin se ha decantado por Newey, de 66 años, que trabajó desde 2005 en Red Bull, coincidiendo precisamente con Horner, donde creó el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

Según el escrito oficial, Newey liderará el equipo técnico y las operaciones en pista, mientras que Cowell se centrará en optimizar la colaboración técnica entre Aston Martin, Honda, Aramco y Valvoline, y garantizar la integración del nuevo motor, combustible y chasis.

Una decisión que ha sido aplaudida por Fernando Alonso. El asturiano considera que el hecho de que se haya producido este cambio en el organigrama de Aston Martin no es más que un paso lógico propiciado por las tareas diarias de Adrian Newey y Cowell en el equipo.

«Es una buena noticia, [Newey] estaba gestionando el desarrollo técnico del coche, pero también del equipo y cuidando las áreas que necesitábamos reforzar. Así que internamente estaba haciendo gran parte de la gestión, mientras que Andy [Cowell] estaba haciendo gran parte de la gestión del motor y de la integración de este al chasis», argumenta el bicampeón del mundo.

«Así que tal vez fue un paso lógico normal, por lo que en 2026 tenemos a las dos mejores personas, una haciendo el chasis y otra haciendo la integración del motor. Tenemos un líder muy fuerte con Lawrence [Stroll], así que entre los tres estamos en buenas manos», añade, repleto de optimismo para 2026.

Un salario acorde con su poder

El poder de Newey en la escudería también se refleja en su astronómico sueldo.

Para fichar a Newey, Stroll le ofreció un salario anual de 30 millones de libras (unos 36 millones de euros), una cantidad asombrosa. Esta cifra permite al piloto de 66 años ganar unos 96.000 diarios o lo que los mismo, más de 4.000 euros por hora. Un descomunal salario que supera con creces al de Fernando Alonso. De hecho, solo dos pilotos ganan más que Newey.

Max Verstappen se lleva 65 millones de euros por temporada. Le sigue de cerca Lewis Hamilton, que llega hasta los 60 como nuevo piloto en Ferrari. Y, a partir de ahí, viene el abismo.

Charles Leclerc ya no es el mejor pagado de la escudería roja. Percibirá 34 millones, que es poco más de la mitad de lo que se llevará Hamilton. En cuarto lugar empatan Fernando Alonso y Lando Norris, con 20 'kilos', mientras que Russell queda como la 'estrella' de Mercedes con 15 millones, con un contrato que acaba este año. Carlos Sainz primer espada en Williams, cobra 10, lo mismo que Gasly en Alpine.

Ningún ingeniero ha cobrado tanto en la historia de la F1, pero Newey no es un personaje cualquiera. Incluso Alonso cree que la mejor oportunidad de Aston Martin de ganar un título mundial será con Newey al frente de la división técnica.