La frase con la que Serena Williams hizo llorar a Saraphova

El imponente legado de María Sharapova fue celebrado este fin de semana en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, durante una ceremonia en Newport (Rhode Island), donde Serena Williams tuvo el honor de presentarla con un discurso cargado de emoción y afecto.

En un momento de gran carga sentimental, Serena describió a Sharapova con admiración y cercanía: “Es honesta, leal y una gran persona; además, es una gran madre. Me recuerda mucho a Venus... creo que podría haber sido mi hermana”. A medida que profundizaba en sus palabras, la emoción se hizo tangible, y Sharapova no pudo contener las lágrimas.

La estadounidense continuó con un mensaje tan íntimo como sincero: “Cuanto más la conozco, más pienso en las cosas que compartimos y podemos compartir en el futuro. Es la calma para mi tempestad. Lo que comenzó como una gran rivalidad ha terminado siendo una bonita relación basada en el respeto mutuo”.

Concluyó el discurso con una declaración que puso fin a años de enfrentamientos: “Hoy es un gran honor para mí —como exrival, exfan y ahora amiga para siempre— introducir a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis Internacional. ¡Muchas felicidades!”.

Tras estas palabras, ambas subieron al escenario y se fundieron en un largo abrazo que cerró un círculo emocional y simbólico. Lo que durante años fue una rivalidad brutal en la pista, se transformó en una historia de respeto, empatía y amistad genuina.