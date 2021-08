Surrealista: expulsado por dar un cabezazo y un puñetazo a su propio compañero

Deportes

El Galatasaray se impuso al Giresunspor por 2-0 en la primera jornada de la Superliga turca, en un partido que se ha hecho viral, pero no por el resultado. Cuando iba por el minutos 60, tuvo lugar un incidente surrealista. Akturkoglu, extremo del “Galata”, tiene una discusión con su compañero Marcao y le dice que se calle, llevándose el dedo índice a la boca. La respuesta del brasileño nadie la esperaba: primero le suelta un cabeza y no contento con eso le da un par de puñetazos a la cabeza. El árbitro se acerca y le muestra la tarjeta roja, como está establecido en el código, ya que las agresiones que se castigan no son sólo las que se hacen a rivales.

El Galatasaray terminó venciendo. Ya había marcado los dos goles en el momento del incidente: Mbaye Diagne y Alexandru Cicaldau, de penalti, en una acción en la que fue expulsado Tut, del Giresunspor. Por tanto, la roja a Marcao sirvió para que los dos equipos se quedaran con diez futbolistas sobre el césped. Marcao llegó al Galatasaray en 2019, después de su paso por la liga de su país y por la liga portuguesa. Es titular indiscutible como defensa central: la temporada pasada jugó 37 de los 38 partidos de la Superliga turca.