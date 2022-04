“Una niña fue retenida tres horas. Salió gritando”, el testimonio de un futbolista ucraniano

Kovalenko juega en el Spezia italiano, pero no deja de pensar en su casa, en Ucrania. Su vida es una eterna preocupación, como cuenta en la Gazzetta. En un momento enseña una foto de un cadáver en el suelo: “Es un amigo mío. Pasó cinco días escondido en un refugio, y luego trató de escapar. Se subió al coche con su hermano y una novia. En el primer checkpoint, los rusos pararon el coche y mataron a los dos hombres. La niña fue retenida durante tres horas, luego la soltaron. Y empezó a correr gritando”, cuenta en una entrevista estremecedora. Cuenta que su familia está bien: “Pero la incertidumbre es tremenda. No sabemos cuánto durará esta guerra absurda. Kherson está ocupado, a 15 km de nuestra casa se lanzaron bombas”.

Pero es imposible traerla: “Es demasiado peligroso. En esa zona, si ven pasar un coche, los rusos disparan: no importa si hay civiles, mujeres o niños. Y hay otro aspecto a considerar. Mis padres nunca aceptarían irse. Y esto se aplica a muchos ucranianos. Si salen de su casa, están seguro de que a su regreso no encontrará nada: los rusos entran y se lo llevan todo. ¿Qué harías? La elección es fácil: quedarse allí, defender no solo su hogar, sino su vida. Mi padre tiene un rifle. Espera no tener que usarlo, pero en el caso de que sea necesario defenderá a sí mismo y a su familia”.

Dice que tiene contacto con su familia, pero cada vez menos: “Por la mañana llamo a mi hermano, pero a menudo después de veinte segundos la línea cae. Las comunicaciones son difíciles, están bloqueadas. Luego por la tarde hablo con mi madre. Tratan de calmarme, pero no puedo averiguar si realmente me dicen la verdad o si algunas cosas las guardan para sí mismas. También porque temen que las conversaciones sean escuchadas o grabadas. Ni siquiera me envían fotos por temor a que el teléfono sea revisado por los rusos en caso de una búsqueda”.

Kovalenko lo está pasando muy mal: “Estoy muy preocupada, para intentar dormir al menos unas horas tomo los productos que el médico de Spezia me sugirió. Pero es muy complicado. Siempre vivo con la idea de que de repente pueden llegar malas noticias. Es malo encender la televisión y ver ciertas fotos. Miles de personas sonreían al futuro, tenían sueños y construían sus vidas, pero todo fue destruido por la guerra. Pero estoy seguro de que Ucrania se recuperará”.

Kovalenko no esperaba la invasión: “Creía que después del Donbass y Crimea se detendrían. Pero ahora la situación es la que es y debemos defendernos: Ucrania es nuestro país. Nos preguntamos cada día cómo es posible que sucedan ciertas cosas. No han respetado ni hospitales ni escuelas. Familias enteras han sido masacradas. ¿Has visto fotos de lo que le hicieron a Bucha? ¿Cómo puedes, cómo puedes?». Jugar al fútbol es su terapia: “Me ayuda, al menos durante unas horas me distraigo. L Spezia me está ayudando mucho, es un club maravilloso. Es como una gran familia”.