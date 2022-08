Lo de los penaltis se nos va de las manos: hace la estatua en los dos que tira y esto es lo que pasa...

Puede que antes pasasen estas cosas y no las veíamos o puede que no. Que la viralidad del mundo contemporánea haya provocado que las situaciones ridícula se repitan porque se ven día a día en las redes. Y puede, además, que no se consideren ridículas, sino originales. El caso es que ya no se lanzan los penaltis como antes, cuando no había tantas televisiones ni repeticiones ni vídeos que traspasaban fronteras: quizá se hacía una paradinha; Panenka hacía panenka y Cruyff y los holandeses se pasaban la pelota en vez de lanzar a puerta. Eso impresionaba por su originalidad. Quizá si lo hiciesen hoy lo miraríamos con el mismo asombro y la misma sensación de asistir a un show decadente con la que vemos algunas aptitudes al lanzar penaltis.

Por ejemplo, lo que hace Jardel, delantero de el Feirense, que lanza los penaltis como si se quedase congelado, haciendo la estatua, ante el asombro del todo el mundo. El problema es que la primera vez impresiona y despista, pero la segunda, ya se ha pasado de moda. Su equipo empató este domingo en casa contra el Leixões (1-1), en partido de la 3ª jornada de la segunda división portugueas. El equipo de Matosinhos se adelantó en el minuto 20, con un gol de João Oliveira, que fue expulsado en el minuto 55, y Jardel restableció la igualdad en el minuto 65, tras un penalti, marcado de forma surrealista: el árbitro pitó y el delantero se quedó quieto, con el pie levantado, como si se hubiera parado el tiempo, ante la extrañeza de todos los que le miraban. La verdad es que la estatua la hace perfectamente. Jardel no mueve ni un músculo de su cuerpo mientras el resto del mundo espera, primero que tire el penalti, pero ya después que se mueva, a ver si le ha pasado algo.

Espera espera, ¡que hay más!



Tiró dos iguales y el segundo se lo paró el portero 🤣🤣pic.twitter.com/FdUbKyB6V6 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 21, 2022

Como metió el primero, pensó que era la mejor táctica para meter otro si tenía la ocasión. Y la tuvo. Y no un penalti cualquiera. Le pitaron uno a favor en el minuto 94, cuando el partido acababa, es decir, que si lo marcaba, daba la victoria a su equipo. Era un momento importante, quizá poco adecuado para hacer frivolidades, pero Jardel, como los futbolistas actuales, pensó que pararse delante del balón cuando el árbitro pitase y quedarse quieto como si se hubiera congelado era una idea genial y efectiva, no ridícula.

En realidad, es el resultado lo que iba a definir su acción. El primer penalti, el que empató el partido fue bien porque lo marcó, pero el segundo, después de hacer la estatua y tirar, por tanto, sin carrerilla, lo lanzó flojo y raso. El portero rival se tiró y lo paró.