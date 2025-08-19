¿Se acabó el idilio?: Sergio Ramos ya tiene lío en México

Monterrey, equipo en el que milita Sergio Ramos es uno los líderes del Apertura 2025. Ante Mazatlán lograron un sufrido triunfo en el Gigante de Acero, con marcador de 3-2 en la jornada 5 del Apertura 2025. La gran figura fue Lucas Ocampos, quien con un doblete volvió a demostrar la versión contundente que se le conoció en el fútbol europeo, y con ello los Rayados se instalaron en la segunda posición de la Liga MX, solo por detrás de Pachuca. Con este triunfo, Rayados se colocan como sublíderes del torneo con 12 puntos, confirmando que tienen recursos de sobra para pelear arriba.

Sin embargo no es oro todo lo que reluce y el equipo de Sergio Ramos ha dado muestras de debilidad en defensa. Siete goles en cinco partido han generado una oleada de críticas en México con el camero como protagonista.

Sergio Ramos llegó a México con la intención de ganar al menos un título con Rayados. Sin saber si continuará en Rayados una vez que finalice su contrato en diciembre de este año, esta Liga MX sería la última oportunidad del español de lograrlo. Pero en las últimas horas los elogios al camero se han convertido en críticas de aquellos que consideran que no está rindiendo según lo esperado. Una de las críticas más feroces llegaba de Ricardo Peláez, ex futbolista y comentarista de ESPN quien atacó al español por su nivel defensivo.

"Parece que vino a hacer goles..."

El exfutbolista señala al ex capitán del Real Madrid como el causante de que Monterrey siempre encaje goles por partido: “A Monterrey le falta equilibrar. Hace tres goles, pero recibe dos, tres o cuatro. Hay que equilibrar al equipo. El tema defensivo tienen que participar todos y no lo hacen. Se ve frágil defensivamente. Ramos parece que vino a hacer goles y no a defender”, comentó Ricardo Peláez en ESPN.

Por otro lado, Nacho Miguélez, colaborador en TNT Sports, también disparó contra Ramos.

“Me vino a la cabeza por qué un ex futbolista, porque Sergio Ramos es un exfutbolista, se va a un equipo que supuestamente es un gran equipo del futbol. Sergio Ramos es un exfutbolista. Si ese equipo quiere fichar a un exfutbolista contra quien quiere competir?” señaló.

Aún queda mucho campeonato pero Ramos deberá rebatir sobre el césped a aquellos que aplauden su jerarquía pero señalan que sus errores de cobertura, su lentitud de retroceso y su falta de contundencia en el área están costando muchos goles a su equipo.